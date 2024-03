Cidades do ES oferecem pontos de hidratação para infectados pela dengue

Espírito Santo já registra mais de 38.410 casos da doença e prefeituras da Grande Vitória contam com ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti

Nas estratégias de enfrentamento à dengue , que vem registrando aumento no número de casos no Espírito Santo , prefeituras da Grande Vitória oferecem postos de hidratação, nas unidades de saúde, aos pacientes infectados.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , só nas primeiras oito semanas de 2024, o Estado já acumula 38.414 casos notificados e dois mortos (Sooretama e Laranja da Terra) pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o que obrigou o decreto de estado de emergência em relação ao vetor . Houve uma morte em Linhares, que a vigilância municipal atribuiu à dengue, mas ainda não consta no boletim estadual porque está em processo de reconhecimento, que pode levar até 60 dias. Outros 10 óbitos suspeitos também passam pelo procedimento de confirmação.

A situação, que liga o alerta para o mosquito que deixou 98 mortos no Espírito Santo em 2023, faz com que os municípios promovam ações de combate.

Vitória

Em Vitória, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), disponibiliza pontos de atendimento em todas as 29 unidades de saúde do município, oferecendo auxílio aos pacientes da Capital com medicamentos, insumos e cadeiras de hidratação.