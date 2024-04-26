O mosquito-pólvora é o transmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos com os da dengue Crédito: Divulgação

Os casos de febre do oropouche têm se espalhado por todo o país. Somente no Espírito Santo, 18 casos foram confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) . Entretanto, muitos capixabas desconheciam a doença, justamente por ser típica da Amazônia, no norte do Brasil. E tentam entender como o vírus saiu daquela região e chegou até o Sudeste.

A febre do oropouche é uma doença causada por um arbovírus (vírus transmitido por mosquitos) do gênero Orthobunyavirus, da família Peribunyaviridae. O vetor da febre do Oropouche é um inseto bem pequeno, de um a três milímetros, popularmente conhecido como "maruim" ou "mosquito pólvora".

Desde fevereiro, o Amazonas enfrenta um surto da doença. Naquele mês, foi registrado um aumento de 68% no número de casos no Estado amazônico, em relação ao mesmo período do ano passado. No começo de março, o Rio de Janeiro anunciou o primeiro caso da febre do oropouche, diagnosticado em um paciente com histórico de viagem para Manaus (AM). A partir de então, outros registros foram sendo anunciados em Estados do Sudeste, Sul e Nordeste.

No Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, na última terça-feira (23), o registro de casos da febre do oropouche. Até quinta-feira (25), 18 casos foram confirmados em território capixaba, sendo 10 deles em Colatina, no Noroeste do Estado.

Your browser does not support the audio element. Febre do oropouche: como doença da região Amazônica chegou ao ES

Para o infectologista Lauro Pinto, o vírus chegou a outros Estados, principalmente, devido ao aquecimento global e às mudanças climáticas.

“O fato de estarmos com temperaturas muito elevadas interfere na migração de algumas doenças infecciosas, que passam a se expandir além de seus habitats originais. Outro ponto são os deslocamentos fáceis da população. Isso porque as pessoas infectadas podem contaminar os insetos transmissores da região. Além disso, o aumento do calor facilita a proliferação de mosquitos no geral", aponta o infectologista.

O mosquito que dissemina a doença tem coloração com variação de cinza a castanho escuro e possui asas curtas e largas. O inseto tem maior incidência em regiões com grande umidade e presença de matéria orgânica, como em áreas florestais.

Entre as características da infecção, destaca-se o elevado potencial de transmissão e disseminação, com capacidade de causar surtos e epidemias em áreas urbanas. Não há vacina e tratamento específico disponíveis.

O especialista também observa que o aumento de casos de doenças incomuns, como o oropouche, deve ocorrer mais vezes.

"Nós vamos ver algumas doenças infecciosas, que antes não aconteciam, passarem a ocorrer com maior intensidade, em expansão para fora de seus nichos habituais. Tanto pelo fato de estarmos vivendo temperaturas anormais quanto pelas migrações e pelos deslocamentos típicos do país, que facilitam a chegada dessas doenças." Lauro Pinto - Infectologista

Apesar de não apresentar grande letalidade, a doença tem sintomas similares à dengue, chikungunya e febre amarela e pode causar dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. As picadas do vetor costumam causar bastante incômodo e reações alérgicas. Não existe tratamento específico para a doença. Os pacientes devem permanecer em repouso, com tratamento sintomático e acompanhamento médico.

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