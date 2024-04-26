Petróleo e gás no ES: crescimento da produção em terra não é por acaso

Produção de petróleo em terra, em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva

Enquanto a produção de gás e petróleo onshore era deixada de lado pela estatal após anos de declínio, novos players do setor, com capacidade de investimento e interesse em alavancar a produção local, se preparavam para entrar no mercado capixaba.

E o Espírito Santo, com esse crescimento, ainda passou a ocupar o quarto lugar entre os estados com maiores volumes de reservas onshore de petróleo, atrás de Rio Grande do Norte, Bahia e Sergipe. Já nas reservas de gás, o Estado subiu da oitava para a sétima posição nacional.

A produtividade de um campo onshore é muito inferior aos poços marítimos. Não se trata de uma disputa, mas de diversificação econômica. Ora, se antes os campos estavam quase obsoletos, com a entrada de pequenas empresas eles aumentaram a capacidade de produção. Oportunidades de negócios que geram emprego e impulsionam o crescimento regional.

A vida útil dos campos de petróleo capixabas também foi avaliada e chegou a 24 anos, acima do indicador nacional, que é de 23 anos. Já para o gás natural, a vida útil é de 32 anos, também superior ao indicador brasileiro, de 16 anos.

Informação relevante para não deixar esquecer que são recursos energéticos não renováveis, que não estarão disponíveis sempre que se precisar. A empolgação com a produtividade onshore, atualmente, não pode ofuscar a necessidade de investimentos em energias limpas e renováveis.