Reservas de petróleo e gás em terra no Espírito Santo crescem até 86,5%

Além do aumento da produção, o ambiente em terra também tem ganhado destaque pelo crescimento das reservas de petróleo onshore. Em 2022, as reservas de petróleo no Estado registraram aumento de 28,5% comparado com o ano anterior, alcançando 63,4 milhões de barris de petróleo. Já as reservas de gás natural cresceram 86,5% no mesmo período.

Produção de petróleo em terra cresce no ES Crédito: Pixabay

Com esse crescimento, o Espírito Santo ganhou uma posição entre os Estados com maiores volumes de reserva onshore de petróleo, situando-se na quarta posição, atrás do Rio Grande do Norte (178,3 milhões de barris), Bahia (165,5 milhões de barris) e Sergipe (160,4 milhões de barris).

Os dados são da 7ª edição do Anuário da Indústria do Petróleo e Gás Natural do Espírito Santo, lançado na última segunda-feira (22) pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e pelo Observatório da Indústria.

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63,4 milhões De barris de petróleo: essa é a reserva onshore do insumo no ES em 2022

O documento reúne os mais importantes dados e análises do setor, além de apresentar uma projeção da produção de óleo e gás até 2028.

O trabalho foi realizado pelo Observatório da Indústria da Findes, em parceria com o Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia (FCPGE); o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP); o Organização Nacional da Indústria de Petróleo e Gás (Onip); e a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (Abpip).

“Para alguns, o anuário é uma fonte de dados. Para nós, ele é muito mais que isso. É o retrato das oportunidades e dos caminhos que escolhemos para desenvolver cada vez mais o nosso Estado”, aponta a presidente da federação, Cris Samorini.

Reservas de gás

O anuário aponta ainda que, em 2022, as reservas onshore de gás natural no Espírito Santo registraram um crescimento expressivo, de 86,5% em relação ao ano anterior, e alcançaram um volume de 638 milhões de m³. Com o crescimento, o Estado subiu da 8ª para a 7ª posição entre aqueles com maiores volumes do recurso em ambiente onshore.

Estão na frente, com as maiores reservas do país: Amazonas (46,0 bilhões de m³), Maranhão (37,8 bilhões de m³), Bahia (16,7 bilhões de m³), Alagoas (12,7 bilhões de m³), Rio Grande do Norte (3,7 bilhões de m³) e Sergipe (708 milhões de m³).

638 MILHÕES De metros cúbicos de gás natural: essa é a reserva onshore do insumo no ES em 2022

Reservas do ES com vida útil superior ao Brasil

O indicador que avalia a vida útil das reservas que sustentará a produção no decorrer do tempo demonstrou que, atualmente, o Espírito Santo possui uma vida útil das reservas de petróleo onshore de 24 anos, acima do indicador brasileiro, que registrou 23 anos.

Adicionalmente, o indicador para o gás natural demonstrou que as reservas capixabas possuem vida útil de 32 anos, também superior ao indicador nacional, que registrou 16 anos.

Brasil tem aumento de reservas totais

Na passagem de 2021 para 2022, as reservas totais brasileiras de petróleo registraram um aumento de 10,6%, alcançando 26,9 bilhões de barris em 2022. Esse aumento nas reservas foi oriundo, principalmente, do aumento de reservas offshore no Rio de Janeiro e na Bahia.

No Espírito Santo, no mesmo período, houve uma redução de 22,0% nas reservas de petróleo, alcançando a marca de 1,1 bilhão de barris de petróleo em 2022. Mesmo com essa redução, o Espírito Santo manteve a terceira posição entre os Estados com maiores reservas totais de petróleo, atrás de Rio de Janeiro (23,0 bilhões de barris de petróleo) e São Paulo (2,2 bilhões de barris de petróleo).

1,1 bilhão DE BARRIS DE PETRÓLEO É A RESERVA DO INSUMO NO ES EM 2022

Já com relação ao gás natural, a passagem de 2021 para 2022 registrou um aumento de 4,5% nas reservas brasileiras, alcançando uma reserva do insumo de 587,9 bilhões de m³. Esse aumento nas reservas foi oriundo, principalmente, do aumento de reservas onshore nos Estados de Alagoas e Bahia, além do aumento das reservas offshore no Rio de Janeiro.