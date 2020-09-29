Projeção de alta na produção de petróleo no ES mostra que monopólio estatal não é solução

Produção de petróleo em terra, em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva

Se a exploração de petróleo em terra se tornou um patinho feio para a Petrobras com a revisão de seu portfólio de negócios, a produção pode ganhar novo status com a entrada de novas empresas no mercado , movimentando uma cadeia de produção importante principalmente no Norte do Espírito Santo. Só há o que comemorar.

A entrada de companhias com capacidade de investimento e interesse em alavancar a produção local, que já chegou a atingir os 25 mil barris por dia e atualmente não passa dos 9 mil, pode levar a um salto de cerca de 50 mil barris em uma década. Um exemplo de que privatizações e concessões são bem-vindas em setores que não necessitam da mão estatal.

Nos últimos anos, a chamada produção onshore caiu significativamente, com a Petrobras focando seus investimentos em campos marítimos com maior potencial de produtividade, como os do pré-sal. De forma benéfica para o mercado, a estatal vem colocando esses campos terrestres à venda para a iniciativa privada.

Em agosto, a empresa informou o fechamento de um contrato de US$ 155 milhões com a Karavan SPE Cricaré para venda de sua participação em 27 concessões terrestres de exploração e produção, o Polo Cricaré, no Espírito Santo. O Polo Norte Capixaba, entre São Mateus, Linhares e Jaguaré, é a principal região produtora em terras capixabas e também foi colocado à venda pela Petrobras no mês passado.