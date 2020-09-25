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Petrobras inicia divulgação de oportunidade de venda de fatias na Bacia de Campos

A Petrobras também informa que assinou contratos com a White Martins Gases Industriais englobando venda da participação de 40% da estatal na empresa GNL Gemini Comercialização e Logística de Gás Ltda

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 11:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 11:27
Sede da Petrobras no Rio de Janeiro
Petrobras inicia a etapa de divulgação de oportunidade (teaser) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Petrobras iniciou a etapa de divulgação de oportunidade (teaser) para a venda de suas participações nas concessões de Albacora e Albacora Leste, ambas localizadas em águas profundas na Bacia de Campos. O teaser, que contém as principais informações sobre a venda, foi publicado no site de relações com investidores da empresa.
De acordo com a companhia, o campo de Albacora tem área de 455 quilômetros quadrados, e está na área norte da Bacia de Campos, em lâmina d'água que varia de 100 a 1.050 metros, localizado a 110 quilômetros do Cabo de São Tomé, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro. A produção diária em agosto foi de 38,7 mil barris de óleo, e de 716 mil metros cúbicos de gás natural. A Petrobras é operadora do campo, com 100% de participação.
Já Albacora Leste tem área de 511,56 quilômetros quadrados e está em lâmina d'água de 1.000 a 2.150 metros. Em agosto, produziu 33,3 mil barris de óleo por dia, e 707 mil metros cúbicos de gás. A Petrobras opera o campo com 90% de participação. Os 10% restantes pertencem à Repsol Sinopec Brasil.

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GÁS

A Petrobras também informa que assinou contratos com a White Martins Gases Industriais englobando venda da participação de 40% da estatal na empresa GNL Gemini Comercialização e Logística de Gás Ltda (Gás Local); um acordo de encerramento de pendências societárias, de arbitragem e temas em discussão judicial referentes às operações da Gás Local; e ajustes nas condições comerciais para o fornecimento de gás, pela Petrobras, na qualidade de consorciada do Consórcio Gemini, formado entre Petrobras, White Martins e a Gás Local, até o final de 2023.
Em comunicado enviado ao mercado, a empresa diz que o fechamento das transações está sujeito ao cumprimento de condições precedentes, tais como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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