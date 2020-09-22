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Petrobras reajusta preço da gasolina em 4%

A Petrobras informou nesta terça (22) que vai aumentar o preço do litro da gasolina vendida em suas refinarias. Os preços do óleo diesel para consumo automotivo e marítimo foram mantidos

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 15:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 15:19
Abastecimento em posto de gasolina
Abastecimento em posto de gasolina ficará mais caro Crédito: Fernando Madeira
A Petrobras informou nesta terça-feira, 22, aos seus clientes que vai aumentar o preço do litro da gasolina vendida em suas refinarias em 4%. Os preços do óleo diesel para consumo automotivo e marítimo foram mantidos. O reajuste passa a valer amanhã, 23.
Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a alta foi de R$ 0,0646 por litro. "Mesmo com os preços internos subindo, as janelas (oportunidades) continuam fechadas, por causa do dólar", afirmou o presidente da entidade, Sérgio Araujo.
Para o especialista em Petróleo e Gás da INTL FCStone, Thadeu Silva, o preço da gasolina da Petrobras está em linha com o mercado internacional, mas o do óleo diesel está defasado.

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