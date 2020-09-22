Petrobras reajusta preço da gasolina em 4%

Abastecimento em posto de gasolina ficará mais caro Crédito: Fernando Madeira

A Petrobras informou nesta terça-feira, 22, aos seus clientes que vai aumentar o preço do litro da gasolina vendida em suas refinarias em 4%. Os preços do óleo diesel para consumo automotivo e marítimo foram mantidos. O reajuste passa a valer amanhã, 23.

Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a alta foi de R$ 0,0646 por litro. "Mesmo com os preços internos subindo, as janelas (oportunidades) continuam fechadas, por causa do dólar", afirmou o presidente da entidade, Sérgio Araujo.