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Mercado promissor

Vídeo: veja como é a produção de petróleo em terra no Espírito Santo

Exploração e produção de petróleo e gás em terra no Estado deve quintuplicar nos próximos 10 anos. Setor deve receber investimentos da ordem de R$ 300 milhões e gerar 26 mil novos empregos, segundo a Findes
Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

18 dez 2019 às 09:58

Publicado em 18 de Dezembro de 2019 às 09:58

Um mercado promissor, que deve gerar 26 mil novos empregos e atrair R$ 300 milhões em investimentos para o Espírito Santo. Esse é o segmento de exploração e produção de petróleo e gás onshore, ou seja, em terra, que espera quintuplicar a quantidade de óleo produzida em terras capixabas. Mas você sabe como essa exploração funciona?
Para explicar como é feita essa produção, A Gazeta visitou, a convite do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás do Sistema Findes, campos de petróleo no Litoral Norte capixaba. Entre os locais, fomos no campo de Fazenda Alegre, operado pela Petrobras em Jaguaré e o maior do Estado, onde a estatal também mantém uma estação de tratamento de óleo. Confira no vídeo acima.

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