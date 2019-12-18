Vídeo: veja como é a produção de petróleo em terra no Espírito Santo

Um mercado promissor, que deve gerar 26 mil novos empregos e atrair R$ 300 milhões em investimentos para o Espírito Santo. Esse é o segmento de exploração e produção de petróleo e gás onshore, ou seja, em terra, que espera quintuplicar a quantidade de óleo produzida em terras capixabas. Mas você sabe como essa exploração funciona?
Para explicar como é feita essa produção, A Gazeta visitou, a convite do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás do Sistema Findes, campos de petróleo no Litoral Norte capixaba. Entre os locais, fomos no campo de Fazenda Alegre, operado pela Petrobras em Jaguaré e o maior do Estado, onde a estatal também mantém uma estação de tratamento de óleo. Confira no vídeo acima.