Nubank lança função Chamada Verificada para evitar golpes por telefone Crédito: Nubank/Divulgação

Após clientes serem alvos de tentativa de fraude , o Nubank anunciou a criação de uma ferramenta que busca dar mais segurança aos usuários do aplicativo. Segundo a empresa, a função “Chamada Verificada” será disponibilizada gradualmente para toda a base de clientes brasileiros nas próximas semanas.

Em uma tentativa de enganar quem está do outro lado da linha telefônica, golpistas vêm utilizando, de forma camuflada, o mesmo número de telefone (4020-0185) do Nubank e a mesma voz eletrônica para alertar sobre supostas compras realizadas no cartão do consumidor. O objetivo é roubar os dados e o dinheiro das vítimas.

A nova funcionalidade lançada pelo banco digital permite que, ao receber uma chamada telefônica, os usuários verifiquem na tela inicial do aplicativo se estão de fato em uma ligação realizada pelo Nubank.