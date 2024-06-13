Convites de amizade com perfil do tigrinho inundam Instagram Crédito: Redes sociais/Montagem: Sabrina Cardoso/A Gazeta

Nas últimas semanas, usuários do Instagram têm reclamado que, diariamente, se deparam com diversas solicitações para seguir, vindas de páginas criadas para suposta divulgação do jogo de azar Fortune Tiger, ou “Tigrinho”.

Uma das “vítimas” dos convites mais do que insistentes foi o controlador de tráfego aéreo Revan Berger, que também trabalha com marketing digital. Ele explica que está sempre atento a possíveis golpes, justamente por passar muito tempo conectado, e que, antes, os convites vinham de perfis de supostas mulheres divulgando conteúdo adulto, mas seguiam o mesmo padrão observado agora.

“Eram perfis com poucos seguidores, caindo de paraquedas na rede. Agora, o que começou a me chamar atenção foram esses perfis do ‘ Tigrinho ’. A gente sabe que é golpe, mas me chamou atenção que foram muitos de uma vez só. Bloqueei todos eles e denunciei, mas percebi que alguns perfis já tinham seguidores (que foram enganados ou desatentos).”

Berger fez uma postagem reclamando da situação, querendo apenas entreter os amigos, entretanto, se surpreendeu ao descobrir que várias pessoas vinham lidando com o mesmo problema. “Eu fiquei espantado. É muita gente mesmo reclamando", contou o controlador de tráfego aéreo.

As queixas, inclusive, foram parar em outras redes, onde usuários do Instagram relatam já estarem “cansados” de bloquear os perfis falsos

É só no meu Instagram que tá chegando uma enchurrada de solicitações pra seguir de páginas de jogos (tigrinho e afins)? — Vivi ? (@Viviane15056176) June 12, 2024

me sentindo jogado na floresta com a quantidade de tigrinho me seguindo no instagram — igor (@igronunes) June 12, 2024

cada vez mais me afastando da essência humana e ficando próximo de me tornar um robô bloqueador de página do tigrinho no instagram — luis (@luuissssf) June 12, 2024

Especialista em Segurança da Informação, Otávio Lube, observa que as redes têm sido inundadas com essas solicitações de contato e que, em geral, elas são disparadas por “bots” (robôs), que ativam ações de diversos perfis ao mesmo tempo. Isto é, pode ser que uma mesma pessoa, com vários perfis, tenha disparado esses convites.

“É o que a gente chama na computação de inundação. Pessoas com abundância de perfis acionam os bots e fazem essas solicitações. E uma coisa que pode acontecer é tentarem roubar sua conta (no Instagram). Esses pedidos podem ser para conseguir dados sobre você para poder fazer isso", destaca o especialista.

Ele reforça que para evitar não apenas estes, mas outros ataques, é importante ter uma senha forte e ativar o duplo fator de autenticação, que garante uma camada extra de proteção à conta na rede social.

“É um problema generalizado. É uma inundação de porcarias (virtuais) e, muito provavelmente, está vindo de fora do país. O Brasil está começando a virar o esgoto da internet agora que todo mundo está regulamentando (as redes sociais, e o país não).”

A Meta, empresa responsável pelo Instagram, declarou, em nota, que vem trabalhando para limitar a disseminação de spam, por não permitir conteúdos que possam enganar os usuários.

“Entendemos que esse tipo de conteúdo cria uma experiência negativa e prejudica a capacidade das pessoas de interagir de forma autêntica em suas comunidades e procuramos impedir que as pessoas se utilizem de forma abusiva de nossas plataformas, produtos ou recursos para aumentar artificialmente a visualização ou distribuir conteúdo em massa para ganho comercial.”

A Meta também recomendou que as pessoas denunciem perfis que acreditem que possam violar as políticas da plataforma.

Como denunciar contas no Instagram

Para denunciar uma conta ou publicação que acredite estar violando as Diretrizes da Comunidade do Instagram, siga as instruções abaixo:

Toque em "..." na parte superior direita da publicação;

Clique em Denunciar;

Siga as instruções na tela”

Além disso, a empresa explicou que o usuário pode analisar e remover possíveis seguidores bot e spam de suas respectivas listas de seguidores no Instagram.

“Caso sejam oficialmente spans, as contas não poderão seguir você sem a sua confirmação. Para conferir o passo a passo de como analisar possíveis contas de spam e como removê-las, acesse .”

O que é o "Jogo do Tigrinho"?

O "Jogo do Tigrinho" funciona como um cassino online, em que os jogadores têm a promessa de ganhar muito dinheiro. Para isso, o apostador precisa fazer uma combinação de três figuras iguais nas três fileiras que aparecem na tela.