'Jogo do Tigrinho': influenciadores são presos em condomínio de luxo na Serra

Juntos, os dois acumulam mais de um milhão de seguidores nas redes sociais; vida de luxo do casal chamou a atenção da polícia

Um casal de influenciadores de Minas Gerais, investigado por movimentar aproximadamente R$ 20 milhões de forma suspeita – quantia que teria relação com jogo de azar digital, o chamado "jogo do tigrinho" – foi preso em um condomínio de luxo na Serra na quarta-feira (15). Segundo a Polícia Civil mineira, os suspeitos haviam fugido para Maceió, em Alagoas, antes de serem presos no Espírito Santo. O rapaz tem 22 anos, e a jovem, 21. Os nomes dos investigados não foram divulgados.