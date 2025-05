Violência

Idoso é rendido, agredido e tem celular levado durante assalto em Jardim Camburi

Crime ocorreu no final da tarde da última sexta-feira (9) na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, em Vitória; vítima tem 70 anos e registrou o boletim na delegacia do bairro

Um idoso de 70 anos foi assaltado e agredido no final da tarde da última sexta-feira (9), na Rua Doutor João Batista Miranda Amaral, no bairro Jardim Camburi, em Vitória . O criminoso levou o celular da vítima e fugiu a pé logo após o crime. (veja acima) >

De acordo com o boletim de ocorrência, ele caminhava pela rua, quando foi abordado por um homem que, inicialmente, se aproximou de forma amigável. O suspeito perguntou informações sobre localização e afirmou estar desempregado, insinuando estar em busca de uma oportunidade de trabalho. A vítima, então, tentou ajudar, explicando o caminho e conversando com o rapaz.>

"Sem segurança"

Em conversa com a reportagem de A Gazeta , o aposentado, que não quis se identificar, disse se sentir inseguro no bairro, um dos mais populosos da Capital capixaba. >

Apesar do susto e das agressões, ele foi até à Delegacia de Jardim Camburi, onde registrou o boletim de ocorrência. Porém, disse não sentir firmeza na resolução do caso: "Na delegacia não senti firmeza, será que vão investigar?", questionou o senhor. Até o momento, o suspeito não foi localizado pela polícia.>

Em nota, a Polícia Civil destacou que orienta as vítimas desse tipo de crime a registrarem as ocorrências em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição. O Disque-Denúncia 181 é uma ferramenta crucial para a população auxiliar a polícia, fornecendo informações que possam levar à prisão dos criminosos, disponível também pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas minuciosamente. Em casos de crimes em andamento, recomenda-se acionar o número de emergência 190.>