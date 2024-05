Polícia investiga denúncia de golpe do buffet de churrasco no ES

Em um dos casos, uma moradora de Vitória contratou o serviço para uma comemoração de aniversário. Entretanto, horas antes da festa, descobriu que não seria atendida; dono de buffet diz que devolverá dinheiro

Após denúncias, a Polícia Civil investiga o suposto golpe de um serviço de buffet de churrasco no Espírito Santo, que afetou um grupo de pessoas que tinha contratado a empresa para fornecer os alimentos para uma festa de aniversário e outra de Dia das Mães no último final de semana.

“Fizemos o contrato para 30 pessoas, sendo que pagaria R$ 60 reais (por cada uma). Ele pediu 50% (de entrada), como todo mundo faz. Quatro dias antes, ele disse que faria R$ 55 por pessoa para pagar o resto antecipadamente, porque tinha conseguido uma promoção. Eu paguei. Na sexta-feira mandei uma mensagem perguntando se estava tudo certo. Ele mandou um OK. Eu já estranhei porque tentava ligar, mas não atendia, só respondia mensagem. No dia seguinte, não respondeu. Tentei ligar de novo e foi para a caixa de mensagens. Já entendi que tinha algum problema", disse a mulher.

Ela explicou que passados vários minutos, uma pessoa que se identificou como parceiro de trabalho do responsável pelo buffet enviou uma mensagem informando que por conta de problemas sérios, de ordem pessoal, o dono do não conseguiria realizar o serviço.

A mesma justificativa de problemas pessoais foi dada a uma segunda cliente, que havia contratado os serviços para um almoço de Dia das Mães no domingo (12), com um grupo de amigos de uma igreja.

“Uma pessoa me mandou mensagem, dizendo o que tinha acontecido, que trabalhava com ele, que poderia fazer se eu pagasse mais R$ 250 e comprasse as carnes. Mas preferimos só pegar alguns rapazes que vinham e pedimos para aquecer as carnes (que compramos em outro lugar em cima da hora)”.