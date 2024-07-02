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Isis Parteli

Veja como a inteligência artificial pode ser aliada das suas finanças

Entenda como a IA já pode ser utilizada para facilitar e ajudar a gerenciar sua vida financeira, do orçamento ao investimento

Públicado em 

02 jul 2024 às 08:30
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Você já deve ter ouvido falar sobre Inteligência Artificial (IA), mas sabe o que ela realmente significa e como pode impactar a sua vida financeira?
Em resumo, a IA é como um supercérebro digital, que absorve e aprende com as informações que estão disponíveis na internet. E se você usa serviços de streaming como Netflix ou Spotify, assistentes virtuais como Alexa ou Siri ou até mesmo redes sociais, você já está em contato com a inteligência artificial no seu dia a dia.
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É cada vez maior a influência da IA no setor financeiro Crédito: Freepik
De acordo com a pesquisa “Global Views On A.I. 2023”, realizada pelo Instituto Ipsos, 6 em cada 10 brasileiros afirmam que produtos e serviços que utilizam IA mudaram profundamente sua vida cotidiana nos últimos 3 a 5 anos, enquanto 70% acreditam que a Inteligência Artificial trará mudanças ainda mais significativas para suas vidas nos próximos anos, impactando áreas como entretenimento, saúde, trabalho e, claro, finanças.
Essa crescente influência da IA no setor financeiro foi destaque no Febraban Tech 2024, o maior evento de tecnologia da área da América Latina. O congresso aconteceu de 25 a 27 de junho, em São Paulo, e teve como tema central "A jornada responsável na nova Economia da IA", com abordagem sobre como a Inteligência Artificial está revolucionando os serviços financeiros, desde a personalização do atendimento até a detecção de fraudes.
Essa tecnologia está avançando dia após dia e já pode ajudar na tomada de decisões financeiras mais inteligentes e ser uma poderosa aliada para quem busca organizar as finanças e tomar decisões mais inteligentes:

Seu bolso sob controle

Os aplicativos utilizados para controle de gastos utilizam IA para categorizar seus gastos automaticamente, identificar padrões de consumo e te ajudar a criar um orçamento eficiente. Com essas ferramentas, você pode acompanhar suas despesas em tempo real, definir metas de economia e receber alertas quando estiver gastando além do previsto.

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Investimentos inteligentes

A IA também está democratizando o mundo dos investimentos. Utilizando inteligência artificial, as plataformas de investimentos podem analisar o mercado, identificando oportunidades e até gerenciando investimentos automaticamente, tudo de acordo com seu perfil e objetivos.
Utilizando algoritmos de inteligência artificial, as plataformas também podem oferecer carteiras de investimento personalizadas e automatizadas, analisar o mercado e escolher os ativos mais adequados ao seu perfil de risco e objetivos financeiros, além de monitorar seus investimentos, rebalancear sua carteira e até mesmo prever tendências de mercado.

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Segurança reforçada

A IA também tem contribuído para tornar as suas transações financeiras mais seguras. Bancos e instituições financeiras utilizam essa tecnologia para detectar transações fraudulentas em tempo real, identificando atividades suspeitas e protegendo seu dinheiro de golpes e fraudes.
A inteligência artificial está apenas começando a mostrar seu potencial no mundo das finanças. Na medida em que a tecnologia avança, podemos esperar ainda mais inovações que transformarão a forma como lidamos com nosso dinheiro. Fique atento e use a tecnologia a favor do seu bolso.

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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