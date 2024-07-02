Veja como a inteligência artificial pode ser aliada das suas finanças

Você já deve ter ouvido falar sobre Inteligência Artificial (IA) , mas sabe o que ela realmente significa e como pode impactar a sua vida financeira?

Em resumo, a IA é como um supercérebro digital, que absorve e aprende com as informações que estão disponíveis na internet. E se você usa serviços de streaming como Netflix ou Spotify, assistentes virtuais como Alexa ou Siri ou até mesmo redes sociais, você já está em contato com a inteligência artificial no seu dia a dia.

É cada vez maior a influência da IA no setor financeiro Crédito: Freepik

De acordo com a pesquisa “Global Views On A.I. 2023” , realizada pelo Instituto Ipsos, 6 em cada 10 brasileiros afirmam que produtos e serviços que utilizam IA mudaram profundamente sua vida cotidiana nos últimos 3 a 5 anos, enquanto 70% acreditam que a Inteligência Artificial trará mudanças ainda mais significativas para suas vidas nos próximos anos, impactando áreas como entretenimento, saúde, trabalho e, claro, finanças.

Essa tecnologia está avançando dia após dia e já pode ajudar na tomada de decisões financeiras mais inteligentes e ser uma poderosa aliada para quem busca organizar as finanças e tomar decisões mais inteligentes:

Seu bolso sob controle

Os aplicativos utilizados para controle de gastos utilizam IA para categorizar seus gastos automaticamente, identificar padrões de consumo e te ajudar a criar um orçamento eficiente. Com essas ferramentas, você pode acompanhar suas despesas em tempo real, definir metas de economia e receber alertas quando estiver gastando além do previsto.

Investimentos inteligentes

A IA também está democratizando o mundo dos investimentos. Utilizando inteligência artificial, as plataformas de investimentos podem analisar o mercado, identificando oportunidades e até gerenciando investimentos automaticamente, tudo de acordo com seu perfil e objetivos.

Utilizando algoritmos de inteligência artificial, as plataformas também podem oferecer carteiras de investimento personalizadas e automatizadas, analisar o mercado e escolher os ativos mais adequados ao seu perfil de risco e objetivos financeiros, além de monitorar seus investimentos, rebalancear sua carteira e até mesmo prever tendências de mercado.

Segurança reforçada

A IA também tem contribuído para tornar as suas transações financeiras mais seguras. Bancos e instituições financeiras utilizam essa tecnologia para detectar transações fraudulentas em tempo real, identificando atividades suspeitas e protegendo seu dinheiro de golpes e fraudes.