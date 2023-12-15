Anuário vai discutir impacto da Inteligência Artificial na sociedade

Nesta terça-feira (19), o Palácio Anchieta, em Vitória, sedia o evento de lançamento do Anuário Espírito Santo 2023. Na ocasião, a Inteligência Artificial (IA) será discutida enquanto ferramenta que pode transformar o Estado e os municípios por meio da inovação. Teco Medina, consultor financeiro e comentarista da CBN, será o palestrante do evento.
Lideranças importantes do Estado estão confirmadas para o evento, entre empresários, secretários, chefes de Estado e de governo.
O que será discutido no Anuário 2023?
"Transformando Economia, Municípios e Sociedade com Inteligência Artificial" é o nome do painel comandado por Teco Medina. Ao longo desta palestra, três eixos do assunto serão abordados:
1. Economia Digital
2. Cidades Inteligentes
3. Impacto da IA em setores estratégicos
No âmbito da economia digital, será abordado como ela pode impulsionar o crescimento econômico no Espírito Santo e em todo Brasil.
As cidades inteligentes, por sua vez, serão colocadas como potenciais transformadoras da gestão municipal ao melhorarem a mobilidade urbana, a eficiência dos serviços públicos e a qualidade de vida da população.
Além disso, casos práticos de como a IA está sendo utilizada para impulsionar setores estratégicos serão apontados, de forma a mensurar o impacto desta ferramenta na economia em níveis municipal, estadual e nacional.
“O Anuário Espírito Santo 2023 não é só para os governantes, gestores e lideranças convidadas. Na oportunidade, também vamos disponibilizar um link para o download da edição digital, em agazeta.com.br/anuario, que conta com diversos conteúdos do Anuário, permitindo a consulta dos dados de cada município capixaba, por meio da ferramenta interativa e com infográficos. Trata-se de um rico material, que vai subsidiar os capixabas na tomada de decisões”, enfatiza Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta.