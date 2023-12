Anuário vai discutir impacto da Inteligência Artificial na sociedade

Realizado por A Gazeta, o Anuário Espírito Santo 2023 reforça posicionamento inovador no mercado e debate temas importantes para os capixabas

Na próxima terça-feira (19), o Palácio Anchieta, em Vitória, sedia o evento de lançamento do Anuário Espírito Santo 2023. Na ocasião, a Inteligência Artificial (IA) será discutida enquanto ferramenta que pode transformar o Estado e os municípios por meio da inovação. Teco Medina, consultor financeiro e comentarista da CBN, será o palestrante do evento.

Lideranças importantes do Estado estão confirmadas para o evento, entre empresários, secretários, chefes de Estado e de governo.

O que será discutido no Anuário 2023?

"Transformando Economia, Municípios e Sociedade com Inteligência Artificial" é o nome do painel comandado por Teco Medina. Ao longo desta palestra, três eixos do assunto serão abordados: