ESX se consolida como maior evento de inovação do Espírito Santo

Funcionando ao mesmo tempo com seis arenas, com conteúdos nas trilhas do conhecimento na área da sustentabilidade, tecnologia , vendas e marketing e gestão estratégica, o ESX ofereceu aos seus participantes uma excelente oportunidade de troca de conhecimento, relacionamento e negócios. Além das grandes empresas do ES, a feira contou com startups locais e de outros Estados.

Tive a oportunidade de assistir a algumas palestras, como as do publicitário Walter Longo, de Celso Athayde (fundador da CUFA - Central Única das Favelas), Renato Meirelles (Instituto Locomotiva), e Edney Souza (professor da ESPM- Escola Superior de Propaganda e Marketing). Com abordagem sobre assuntos diversos, um ponto foi comum nas apresentações: o impacto da inteligência artificial nas nossas vidas e nos negócios. Embora não seja nenhuma novidade, a informação nova é como a inteligência artificial penetrou nas mais diversas formas de utilidades das práticas cotidianas. A inteligência artificial não pode ser tratada mais como um diferencial, e sim como uma necessidade facilitadora da vida das pessoas.

Na visão de Walter Longo, a IA não é uma tendência, é uma era. Segundo ele, atua em três dimensões: na tomada de decisão baseada em dados, na eficiência e redução de custos e na experiência apropriada do cliente. Entretanto, há alguns desafios no meio do caminho. Como transformar dados em informação. Como treinar a inteligência capaz de produzir resultados mais precisos, verdadeiros e lógicos. Na outra ponta, Celso Athayde frisou como o mercado pode mergulhar no universo das favelas. Segundo ele, se as favelas fossem um Estado, seria o terceiro Estado brasileiro, com mais de 16 milhões de pessoas. Algo que muitas empresas ainda não descobriram é a forma correta de trabalhar a sua comunicação.

O presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, enfatizou o crescimento do acesso à internet na última década. Hoje, 81% da população brasileira tem internet, número bem acima da média mundial, que chega a 63%. Na visão dele, metade dos brasileiros vive com uma renda familiar de até 3.255 reais. E são 154,3 milhões brasileiros com renda domiciliar abaixo de 4.674,13 reais. O que chamou de mercado emergente. O que reforça a necessidade das empresas ajustarem a sua linguagem associada à expansão dos meios digitais. Já o professor da ESPM Edney Souza enfatizou as tendências das novas tecnologias, principalmente de empresas chinesas e os impactos provocados pela IA, da realidade aumentada e da inteligência quântica.