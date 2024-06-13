Evento de inovação promove intercâmbio entre mais de 200 startups no ES

ESX 2024 terá mais de 130 palestrantes e quase 100 horas de conteúdo Crédito: Sebrae-ES/Divulgação

A inovação conecta as tecnologias com novas formas de pensar setores como educação, sustentabilidade e meio ambiente, marketing, vendas e gestão estratégica. Esta será a temática do evento Espírito Santo Innovation Experience (ESX) promovido pelo Sebrae e que começa nesta sexta-feira (14) e segue até domingo (16), na Praça do Papa, em Vitória.

O acesso ao encontro é de graça e os participantes poderão ter informações sobre captação de investimentos para startups, desvendar o ChatGPT, saber tudo sobre Inteligência Artificial ou aprofundar sua bagagem de conhecimentos sobre ESG.

Serão mais de 130 palestrantes e quase 100 horas de conteúdo. Entre os participantes estão Celso Athayde, fundador da Central Única das Favelas (Cufa); Ricardo Cappra, cientista-chefe do Cappra Institute, que pesquisa o impacto dos dados na sociedade e nos negócios; Dafna Blaschkauer, autora do best seller Power Skills e palestrante referência em liderança e alta performance; e a jornalista Giuliana Morrone, da Rede Globo.

Serão mais de 20 expositores, 14 marcas patrocinadoras e apoiadoras, cerca de 200 startups (o dobro do ano anterior) apresentando suas soluções. Dessas, 40 são de fora do Estado, o que permite agregar networking, promovendo o intercâmbio de experiências entre as empresas e fortalecendo nosso ecossistema de inovação.

“Os painéis e as palestras terão temas muito atuais, a exemplo da inteligência artificial e do ESG, que é a sustentabilidade nos eixos social, ambiental e de governança”, destaca Samuel Graciolli, gerente da unidade de Inovação e Mercado do Sebrae. A expectativa é que o evento receba mais de 30 mil participantes ao longo dos três dias de programação.

O ESX é uma realização do Sebrae Espírito Santo e da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI). Será o primeiro evento carbono neutro da entidade, com emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) quantificadas e compensadas por créditos de carbono do Grupo Marca, que emitirá certificados de rastreabilidade.

Além disso, haverá gestão de resíduos, valorização da reciclagem e ações de conscientização ambiental. O aspecto social também estará presente com uma multissensorial e tradução em libras em todas as palestras, a fim de garantir acessibilidade aos participantes.

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