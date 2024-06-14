Inovação e tecnologia são aliadas na tomada de decisão das empresas

Inserida no mercado competitivo e em constante transformação, as empresas estão cada vez mais pressionadas a tomarem decisões de forma rápida, mas também de maneira segura, afinal, sem uma base sólida, o planejamento está mais suscetível a equívocos, o que pode contribuir para o não alcance das metas estipuladas.

Atenta a esse novo cenário corporativo, promovemos na Lotes CBL a cultura de dados e percebemos desde que instalamos o projeto, há cinco anos, como é fundamental as empresas investirem em tecnologia e na ciência dados, área em expansão no mundo.

Com o auxílio de ferramentas, como Inteligência Artificial (IA), Power BI, Data Driven e Predict, podemos seguir para camadas mais profundas da ciência de dados e a partir da captação das informações, prever o que vai acontecer, e assim nos antecipar e tomar as melhores decisões.

Um exemplo prático da eficiência dessas ferramentas é o Power BI. Utilizada por gestores e profissionais que buscam otimização no gerenciamento de dados, ela permite a criação de relatórios, troca de informações e até análise de quantidades maciças de dados, com a vantagem de sincronização com uma série de fontes.

Também é muito importante manter a equipe atualizada e capacitá-la para gerenciar a sua base de dados e repercutir internamente. Por isso, oferecer cursos nessa área do conhecimento é imprescindível. No caso da CBL, durante três meses, cada analista de cada setor estará imerso no curso de Power BI.

Gestão de dados Crédito: Freepik

A visão bem-informada e hiperconcetada de uma empresa faz toda diferença na gestão do negócio. Além disso, a experiência com a tecnologia e as ferramentas disponíveis levam ao status de referência. Atualmente, somos uma das empresas capixabas mais conectadas com os avanços da tecnologia e a ciência de dados do Espírito Santo. Por esse motivo, recebemos a visita de empresas de outros estados, dos mais diversos setores, como construção/imobiliário, franquia e varejo para compartilhar a nossa experiência.