Pagamento por aproximação: praticidade e segurança nas transações

O pagamento por aproximação, também conhecido como contactless, vem conquistando cada vez mais espaço no dia a dia dos brasileiros. Essa tecnologia permite realizar transações apenas aproximando o cartão da maquinha, resultando em praticidade e agilidade no momento de pagar, além de ser tão segura quanto as formas tradicionais.



Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), o crescimento do pagamento por aproximação tem sido exponencial. De janeiro a março de 2024, o uso dessa modalidade de pagamento cresceu 56,8% em relação ao mesmo período em 2023. Ao todo, foram realizados 5,1 bilhões de pagamentos por aproximação nesse intervalo, totalizando mais de R$ 305 bilhões.

Uso do pagamento por aproximação só cresce no país. Crédito: Shutterstock

A pandemia de Covid-19 acelerou a adoção do pagamento por aproximação, impulsionada pela necessidade de reduzir o contato físico e minimizar os riscos de contágio.

Essa mudança de comportamento dos consumidores contribuiu significativamente para o crescimento exponencial da tecnologia, consolidando-a como uma alternativa segura, rápida e conveniente para as transações do dia a dia.

Segurança em primeiro lugar

Embora a praticidade seja um grande atrativo, a segurança é uma preocupação constante para os usuários.

O pagamento por aproximação é tão seguro quanto inserir o cartão na maquininha e digitar a senha, uma vez que a tecnologia utiliza criptografia para proteger os dados do cartão, e as transações são monitoradas para identificar qualquer atividade suspeita.

Uma preocupação recorrente é sobre o risco de alguém realizar uma transação por aproximação quando o cartão estiver no bolso. Sobre isso, é importante ressaltar que o pagamento só é realizado se o cartão estiver na posição correta e com a distância certa, entre 2,5 e 5 cm. Ou seja, é bem improvável que alguém consiga, de fato, fazer uma transação com o cartão no seu bolso.

Para garantir ainda mais segurança, é importante seguir algumas dicas:

Verifique o valor da compra: a ntes de aproximar o cartão, confira o valor no visor da maquininha.

ntes de aproximar o cartão, confira o valor no visor da maquininha. Acompanhe suas transações: utilize o aplicativo do seu banco para monitorar suas compras e identificar qualquer movimentação não reconhecida.

utilize o aplicativo do seu banco para monitorar suas compras e identificar qualquer movimentação não reconhecida. Ative as notificações: configure o aplicativo para receber alertas a cada nova compra realizada.

O futuro dos pagamentos

O pagamento por aproximação não é apenas uma tendência passageira, mas uma revolução na forma como lidamos com o dinheiro. Com a crescente busca por praticidade, segurança e conveniência, essa tecnologia está moldando o futuro das transações financeiras, tornando-as mais rápidas, eficientes e acessíveis a todos.

O crescimento exponencial do contactless no Brasil demonstra que essa é uma ferramenta que veio para ficar, transformando a experiência de compra e impulsionando a inovação no setor de pagamentos.

