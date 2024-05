Como declaração do Imposto de Renda pode melhorar sua vida financeira

Analisar a declaração do IR pode ajudar a melhorar seus rendimentos. Crédito: Shutterstock

O prazo para a entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 2023/2024 se encerra no dia 31 de maio de 2024. Vejo com muita tristeza como muitas pessoas postergam a entrega. Mudar o olhar sobre o Direito Tributário e sua razão de existir é importante para o sucesso financeiro.



Esse momento fornece oportunidades de análise fiscal, monetária e patrimonial. Há pessoas que sequer checam as informações enviadas pelo contador. A responsabilidade é do cidadão, pessoa física, titular do CPF.

Em cima da análise do resultado final da DIRPF ocorre uma conscientização do que pode ser melhorado. Como exemplo de análises interessantes podemos citar: houve aumento patrimonial de um ano para o outro? Quanto renderam os investimentos em um ano? Posso aproveitar melhor as deduções dentro do que a lei permite? Posso começar a contribuir para uma Previdência Privada do tipo PGBL? Houve diminuição de dívidas? Posso aumentar os rendimentos com renda passiva?

Mudar o olhar sobre esse momento tão importante permite ao cérebro voar em análises de incremento da qualidade de vida que pode ser fornecida pelo aumento da restituição e diminuição do imposto a pagar. Foram muitos os clientes que começaram a investir em fisioterapia, médico e dentista após a demonstração prática do benefício fiscal. Muitos enxergaram a importância de pedir recibo e nota fiscal para abater na declaração e ainda deduzir mais gastos.

Faltando quatro dias para o encerramento do prazo, fica o convite e o pedido para que a devida atenção seja dispensada a essa fase no ano. Por experiência, garanto que sua vida financeira ganhará um novo rumo com sua análise honesta e detalhada de cada linha que está na declaração. E, além disso, você agregará um valor inestimável dentro do seu ser cidadão.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais