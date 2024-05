Veja o que fazer

IR 2024: na reta final, 233 mil contribuintes no ES ainda não declararam

A uma semana do fim do prazo, ainda faltam ser enviadas quase 30% das declarações esperadas pela Receita Federal no Estado

2 min de leitura min de leitura

Prazo para declarar o Imposto de Renda termina no dia 31 de maio. (Arte: Geraldo Neto)

O prazo final para envio da declaração do Imposto de Renda 2024 é na próxima sexta-feira, dia 31 de maio. Nessa reta final para prestar contas ao Leão, 233 mil moradores do Espírito Santo ainda precisam enviar a declaração para a Receita Federal.

Neste ano, a Receita Federal aguarda 817 mil declarações do Espírito Santo e, até agora, foram recebidas 582.547, o que equivale a 72% do total. Em todo o país, já foram enviadas mais 30 milhões de declarações, das 43 milhões esperadas.

Para quem até agora não enviou as informações à Receita, confira algumas dicas para evitar erros e não cair na malha fina.

Segundo a Receita Federal, uma maneira de reduzir o risco de erros é utilizar a declaração pré-preenchida. Mesmo assim, todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio da declaração à Receita Federal.

Até agora, no Espírito Santo, 43% das declarações enviadas foram feitas a partir da pré-preenchida, segundo informações da Receita Federal.

De acordo com Fabiano Azevedo, empresário contábil, a incompatibilidade de dados pode resultar em multa. Ele alerta que, a partir deste ano, a Receita Federal tem acesso à compra e venda de imóveis registrados em cartório. Essas movimentações precisam estar na declaração.

“Também não se deve esquecer de declarar ganhos de capital, quando se vende um imóvel. Uma vez que os cartórios informam a base à Receita, existirá o cruzamento das informações do vendedor”, lembra.

No caso de aluguéis, caso não sejam pagos os impostos mensais por meio do carnê-leão e o contribuinte caia na malha fina, terá que pagar o tributo em uma única vez, com juros e multa.

Outro erro apontado é a inclusão do dependente em mais de uma declaração. Quando ambas as partes do casal adicionam o filho nessa modalidade, por exemplo, a Receita verá a repetição do CPF, o que pode levar à malha fina. “Por isso, os pais devem combinar. Geralmente, o mais vantajoso é que o filho entre como dependente na declaração de quem tiver mais imposto a pagar”, orienta Fabiano.

O que acontece se perder o prazo?

Quem ainda não enviou deve ficar atento porque o último dia para enviar a declaração cai no meio do feriado de Corpus Christi. Será cobrada multa de quem estiver obrigado a entregar a declaração e não o fizer até o fim do prazo.

O valor da multa cobrada é de 1% ao mês, sobre o valor do Imposto de Renda devido, limitado a 20% do valor da declaração. O montante mínimo da multa é de R$ 165,74.

