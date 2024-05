BW Energy busca fornecedores e mão de obra para ampliar produção no ES

Petroleira de grupo norueguês atua há nove meses no litoral Norte do Estado e tem plano de aumentar produção de petróleo e gás até 2027

Há nove meses operando a FPSO (navio-plataforma) Cidade de Vitória, no Campo de Golfinho, no litoral Norte do Espírito Santo, a BW Energy (BWE) já produziu 2,5 milhões de barris de petróleo – uma média de 10 mil barris por dia. E para os próximos anos, a perspectiva é da produção chegar a 25 mil barris por dia até 2027, com a conexão de mais dois poços à plataforma.