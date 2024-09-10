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Isis Parteli

Programas de fidelidade: como transformar suas compras em vantagens

Confira o que você precisa saber para participar desse tipo de serviço de recompensa e garantir vantagens para o seu bolso

Públicado em 

10 set 2024 às 08:21
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Já imaginou transformar suas compras do dia a dia em viagens, produtos ou descontos? Essa é a mágica dos programas de fidelidade, que conquistam cada vez mais brasileiros com suas promessas de recompensas. Mas será que vale a pena participar?
Segundo a pesquisa Panorama da Fidelização no Brasil 2023, realizada pelo Tudo Sobre Incentivos (TSI) em parceria com a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), o crescimento no percentual de pessoas que preferem realizar suas compras em marcas que oferecem programas de fidelidade ou benefícios passou de 72%, em 2022, para 85,2%, em 2023.
Consumidor está optando programas em que recebe benefícios por compras Crédito: Shutterstock
Ainda de acordo com a pesquisa, 53,8% dos entrevistados citaram que a possibilidade de receber benefícios por compras que já seriam feitas de qualquer forma é o principal motivo para participarem de programas de fidelidade.
Entretanto, para acumular e usufruir dos pontos é fundamental planejar seus gastos, utilizando o cartão de crédito com responsabilidade para evitar comprometer as finanças, além da importância de realizar o pagamento da fatura dentro do período de vencimento, para evitar o pagamento com juros, que costumam ser bem altos quando se trata de cartões de crédito.
Saiba como escolher o programa ideal e aproveitar ao máximo os seus benefícios.

O que são programas de fidelidade?

Basicamente, são estratégias criadas por empresas para premiar seus clientes mais fiéis. A cada compra ou utilização de serviços, você acumula pontos que podem ser trocados por diversos benefícios, como produtos, descontos ou milhas que podem ser trocadas por passagens aéreas.
A principal vantagem é a possibilidade de ganhar prêmios e vantagens sem precisar pagar algo a mais por isso. Além disso, muitos programas oferecem descontos exclusivos para seus participantes, ajudando a economizar nas compras do dia a dia.

Como escolher o programa ideal?

  1. Avalie se as empresas das quais você é cliente oferecem programas de fidelidade e se os benefícios te interessam. 
  2. Opte por programas com regras claras e simples, que facilitem o acúmulo e o resgate de pontos. 
  3. Verifique se o programa de fidelidade possui parcerias com outras empresas e se oferece variedade nas opções de resgate.
Para aproveitar ao máximo as vantagens, priorize o uso do cartão ou serviço vinculado ao programa para acumular mais pontos e fique de olho nas promoções e ofertas especiais para turbinar seus pontos.

Quais os principais cuidados ao participar de um programa de fidelidade?

  1. Não caia na tentação de comprar mais para acumular pontos, pois isso pode levar a gastos desnecessários e até mesmo ao endividamento. 
  2. Atenção à validade dos pontos, que podem expirar se não forem utilizados dentro de um determinado prazo.
Os programas de fidelidade podem ser uma ótima maneira de economizar e ganhar benefícios extras, desde que utilizado com consciência e estratégia. Pesquise, compare e escolha o programa que melhor se encaixa no seu perfil e hábitos de consumo e lembre-se: o importante é aproveitar as vantagens sem comprometer seu orçamento e suas finanças.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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