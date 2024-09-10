Programas de fidelidade: como transformar suas compras em vantagens

Já imaginou transformar suas compras do dia a dia em viagens, produtos ou descontos? Essa é a mágica dos programas de fidelidade, que conquistam cada vez mais brasileiros com suas promessas de recompensas. Mas será que vale a pena participar?
Segundo a pesquisa Panorama da Fidelização no Brasil 2023, realizada pelo Tudo Sobre Incentivos (TSI) em parceria com a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), o crescimento no percentual de pessoas que preferem realizar suas compras em marcas que oferecem programas de fidelidade ou benefícios
passou de 72%, em 2022, para 85,2%, em 2023.
Ainda de acordo com a pesquisa, 53,8% dos entrevistados citaram que a possibilidade de receber benefícios por compras que já seriam feitas de qualquer forma é o principal motivo para participarem de programas de fidelidade.
Entretanto, para acumular e usufruir dos pontos é fundamental planejar seus gastos, utilizando o cartão de crédito com responsabilidade
para evitar comprometer as finanças, além da importância de realizar o pagamento da fatura dentro do período de vencimento, para evitar o pagamento com juros, que costumam ser bem altos quando se trata de cartões de crédito.
Saiba como escolher o programa ideal e aproveitar ao máximo os seus benefícios.
Basicamente, são estratégias criadas por empresas para premiar seus clientes mais fiéis. A cada compra ou utilização de serviços, você acumula pontos que podem ser trocados por diversos benefícios, como produtos, descontos ou milhas que podem ser trocadas por passagens aéreas.
A principal vantagem é a possibilidade de ganhar prêmios e vantagens sem precisar pagar algo a mais por isso. Além disso, muitos programas oferecem descontos exclusivos para seus participantes, ajudando a economizar nas compras do dia a dia.
Para aproveitar ao máximo as vantagens, priorize o uso do cartão ou serviço vinculado ao programa para acumular mais pontos e fique de olho nas promoções e ofertas especiais para turbinar seus pontos.
Os programas de fidelidade podem ser uma ótima maneira de economizar e ganhar benefícios extras, desde que utilizado com consciência e estratégia. Pesquise, compare e escolha o programa que melhor se encaixa no seu perfil e hábitos de consumo e lembre-se: o importante é aproveitar as vantagens sem comprometer seu orçamento e suas finanças.