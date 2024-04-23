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Isis Parteli

Pontos do cartão de crédito: para além de milhas aéreas

Os pontos de cartões de crédito, acumulados em programas de fidelidade, podem ser utilizados para além de milhas aéreas. É possível resgatar produtos e até pagar contas

Públicado em 

23 abr 2024 às 08:33
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Você sabia que você pode usar os pontos do seu cartão de crédito para muito além do que apenas para ganho de milhas de companhias aéreas? Acumular pontos no cartão é uma ótima forma de obter vantagens e você não precisa ser um especialista para usufruir deste benefício.
Segundo a pesquisa Panorama da Fidelização no Brasil 2023, realizada pelo Tudo Sobre Incentivos (TSI) em parceria com a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), o crescimento no percentual de pessoas que preferem realizar suas compras em marcas que oferecem programas de fidelidade ou benefícios passou de 72%, em 2022, para 85,2%, em 2023.
Ainda de acordo com a pesquisa, 53,8% dos entrevistados citaram que a possibilidade de receber benefícios por compras que já seriam feitas de qualquer forma é o principal motivo para participarem de programas de fidelidade.
Cartão de crédito
Aproveite os benefícios dos pontos do seu cartão de crédito Crédito: Freepik
Entretanto, para acumular e usufruir os pontos é fundamental planejar seus gastos, utilizando o cartão de crédito com responsabilidade para evitar comprometer as finanças, além da importância de realizar o pagamento da fatura dentro do período de vencimento, para evitar o pagamento com juros, que costumam ser bem altos quando se trata de cartões de crédito.
Você já deixou de aproveitar os benefícios dos pontos do seu cartão de crédito? A maioria das pessoas, sim. É importante acompanhar com frequência a quantidade de pontos que você possui e ficar de olho na data de validade dos pontos, para não perdê-los, pois em geral os pontos possuem prazo de expiração.

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E não pense que os pontos só podem ser trocados por milhas aéreas. É muito comum que as pessoas associem o uso de pontos a milhas aéreas, mas quem não tem o costume de viajar também pode usar os pontos e aproveitar as vantagens. Confira exemplos:

01

Trocar os pontos por produtos e serviços

Diversos programas de fidelidade oferecem uma ampla variedade de produtos e serviços em troca de pontos, como eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, roupas, dentre outras opções.

02

Utilizar os pontos para abater valores no pagamento de contas

Uma opção prática, que permite reduzir o valor da fatura do cartão de crédito ou abater o valor de contas de água, impostos e seguros.

03

Transferir os pontos do seu cartão para outros programas

Em geral, é possível transferir os pontos de seu cartão para outros programas, com objetivo de centralizar e aumentar o saldo de pontos em um único programa de fidelidade.
Fique atento às promoções, pois normalmente os programas de fidelidade oferecem promoções que permitem trocar seus pontos por mais benefícios, como frete grátis, descontos ou acúmulo de mais pontos.
Para aproveitar os benefícios dos pontos do cartão de crédito não é necessário ser um especialista. Basta conhecer as opções disponíveis relacionadas ao seu cartão de crédito. Para isso, entre em contato com o gerente de sua agência e busque informações. É importante usar seus pontos de forma inteligente e ter cuidado com os gastos, para usufruir dos benefícios sem comprometer suas finanças.
Comece agora a usufruir dos seus pontos: acesse o programa de fidelidade do seu cartão de crédito e confira todas as possibilidades.

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Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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