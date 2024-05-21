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Isis Parteli

Crianças e dinheiro: 5 dicas para ensinar sobre finanças desde cedo

Entenda a importância de começar a praticar educação financeira com as crianças, para que se tornem adultos conscientes ao lidar com dinheiro

Publicado em 21 de Maio de 2024 às 08:40

Públicado em 

21 mai 2024 às 08:40
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Em um mundo cada vez mais complexo, a educação financeira tem se tornado uma habilidade essencial para que as crianças se transformem em adultos conscientes financeiramente. Assim como muitos outros aprendizados, quanto mais cedo começarmos, mais sólidos serão os alicerces que construímos.
E não se trata apenas de ensinar as crianças a contar moedas ou guardar dinheiro em um cofrinho. Educação financeira é sobre capacitá-las a tomar decisões conscientes, entender o valor do trabalho e do dinheiro, bem como a construir um futuro financeiro saudável e próspero.
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Jogos podem ser uma ferramenta para tornar o aprendizado mais divertido e engajador Crédito: Shutterstock
Por que a educação financeira é importante para as crianças?
Aprender a lidar com dinheiro desde cedo estimula habilidades como planejamento, organização, pensamento crítico e resolução de problemas. Outro aspecto importante é o desenvolvimento da consciência financeira, visto que as crianças aprendem a distinguir entre necessidades e desejos, a fazer escolhas conscientes e a entender as consequências de suas decisões financeiras.
Além disso, contribui para a prevenção de problemas futuros, como compras por impulso, bem como para a construção de um futuro próspero, permitindo que as crianças realizem seus sonhos e alcancem seus objetivos.
E se você não sabe por onde começar, conheça 5 dicas para ensinar educação financeira desde cedo:

01

Comece cedo

Introduza conceitos básicos de dinheiro e finanças de forma lúdica e adaptada à idade da criança.

02

Dê o exemplo

Seja um modelo de comportamento financeiro responsável, mostrando como você planeja gastos, economiza e faz escolhas conscientes.

03

Incentive a poupança

Crie metas de poupança junto com a criança e a ajude a acompanhar seu progresso.

04

Use ferramentas interativas

Jogos e atividades práticas podem tornar o aprendizado mais divertido e engajador.

05

Explique o mundo financeiro

Converse sobre temas como bancos, juros e investimentos de forma simples e clara.
Investir na educação financeira dos seus filhos é investir em um futuro ainda mais promissor para eles. Ao plantar essa semente desde cedo, você estará dando a eles as ferramentas necessárias para florescer financeiramente e construir uma vida plena e abundante.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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