Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Gratuito

Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana

Além dos shows, evento no Parque Cultural Casa do Governador oferece yoga, oficinas, visitas guiadas, feira artesanal e praça de alimentação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 08:30

Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador Haroldo Saboia / Jorge Simão/ Divulgação

Um show internacional gratuito promete movimentar o litoral de Vila Velha neste fim de semana. O cantor, compositor e escritor cabo-verdiano Mário Lúcio é o principal destaque da programação do Parque Aberto, no Parque Cultural Casa do Governador, no domingo (26). Com o concerto “M’Afrika”, o artista leva ao público uma viagem musical pelas sonoridades do continente africano, espetáculo que já passou por países da Europa, Ásia e América Latina.

Reconhecido como o compositor mais gravado da história de Cabo Verde, Mário Lúcio reúne no repertório influências que atravessam diferentes culturas africanas, como as tradições Peul, Mandinga, Bantu e Zulu, além de conexões com a música brasileira. A apresentação ganha ainda mais relevância pelo histórico do artista, que já colaborou com nomes como Milton Nascimento, Gilberto Gil e Cesária Évora, e também atuou como ministro da Cultura de Cabo Verde.

Cantor cabo-verdiano Mário Lúcio
Cantor cabo-verdiano Mário Lúcio Divulgação / Parque Cultural Casa do Governador

Antes da atração internacional, o sábado (25) terá o lançamento nacional do novo disco de Juliano Gauche. Intitulado “A Balada do Bicho de Luz”, o álbum aposta em musicalidades que transitam entre o rock, a MPB e referências dos anos 1970, com letras que exploram dualidades humanas. A programação musical do dia começa com o DJ set de Tatá Aeroplano, nome conhecido da cena paulistana.

Além dos shows, o evento também terá oficinas ambientais, aula de yoga, visitas mediadas ao acervo artístico, feira de empreendedores e praça de alimentação. Entre os destaques artísticos do local estão obras como “Magic Square #3”, de Hélio Oiticica, e a mostra “Gabinete de Curiosidades #1”, do artista carioca Raul Mourão, em cartaz na galeria do parque.

Com entrada gratuita, os ingressos podem ser retirados no dia ou antecipadamente pela plataforma INTI.

DJ Tatá Aeroplano
DJ Tatá Aeroplano Flávio Florido
Programação completa
Sábado

  • 10h – Visita mediada pelo Bosque de Esculturas e à exposição de Raul Mourão, na Galeria Gabinete
  • 10h30 — Oficina “Composteira Caseira”, com Bárbara Colombo. Classificação: livre. Vagas: 10. O preenchimento das vagas é organizado uma hora antes de cada atividade, com retirada de senha ou assinatura de lista na sala educativa. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável. A retirada de ingressos para o Parque Aberto não garante o acesso à atividade
  • 13h às 17h — Feira Curva
  • 13h às 17h — Praça de Alimentação
  • 13h30 — DJ Set Tatá Aeroplano
  • 15h — Show Juliano Gauche, com lançamento nacional de "A Balada do Bicho de Luz"

    • Domingo


    8h às 15h —     Feira Curva

    8h às 15h —     Praça de Alimentação
    8h30 –     Aula de Ashtanga Yoga, com Taysa Machado
    10h –     Visita mediada pelo Bosque de Esculturas e à exposição de Raul Mourão, na Galeria Gabinete
    10h30 –     Oficina "Comedouros para Pássaros", com Julia Garcia. Classificação: acima de 8 anos. Vagas: 20. O preenchimento das vagas é organizado uma hora antes de cada atividade, com retirada de senha ou assinatura de lista na sala educativa. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável. A retirada de ingressos para o Parque Aberto não garante o acesso à atividade.
    13h —     Show Mário Lúcio (Cabo Verde), com o concerto "M'Afrika"

    Serviço

    Parque Aberto – fim de semana cultural gratuito

    Local: Parque Cultural Casa do Governador ( R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha )
    Data: 25 e 26 de abril (sábado e domingo)

    Horário: Sábado: 8h às 17h (última entrada às 16h) / Domingo: 8h às 15h (última entrada às 14h)

    Entrada: gratuita (retirada no local ou antecipada pela plataforma INTI)

    Veja Também 

    Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens

    O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana

    Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz

    Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES

    Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival gratuito em Vitória

    Sandra Sá e tributo ao Charlie Brown Jr. agitam festival em Vitória

    Este vídeo pode te interessar

    Tópicos Relacionados

    Parque Cultural Casa do Governador Show Música Cultura
    Viu algum erro?
    Fale com a redação
    Informar erro!

    Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

    Fale com a gente

    Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

    A Gazeta integra o

    Saiba mais

    Recomendado para você

    Patrícia Crizanto, vereadora de Vila Velha
    Vereadora sai do PSB e vai presidir o União Brasil em Vila Velha
    Imagem de destaque
    A adolescente que criou dispositivo para barrar golpe 'boa noite, Cinderela'
    Feira de turismo ESTOUR
    Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES

    Privacidade e segurança

    © 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados