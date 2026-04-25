Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana

Um show internacional gratuito promete movimentar o litoral de Vila Velha neste fim de semana. O cantor, compositor e escritor cabo-verdiano Mário Lúcio é o principal destaque da programação do Parque Aberto, no Parque Cultural Casa do Governador, no domingo (26). Com o concerto “M’Afrika”, o artista leva ao público uma viagem musical pelas sonoridades do continente africano, espetáculo que já passou por países da Europa, Ásia e América Latina.





Reconhecido como o compositor mais gravado da história de Cabo Verde, Mário Lúcio reúne no repertório influências que atravessam diferentes culturas africanas, como as tradições Peul, Mandinga, Bantu e Zulu, além de conexões com a música brasileira. A apresentação ganha ainda mais relevância pelo histórico do artista, que já colaborou com nomes como Milton Nascimento, Gilberto Gil e Cesária Évora, e também atuou como ministro da Cultura de Cabo Verde.