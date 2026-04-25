Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana

Um show internacional gratuito promete movimentar o litoral de Vila Velha neste fim de semana. O cantor, compositor e escritor cabo-verdiano Mário Lúcio é o principal destaque da programação do Parque Aberto, no Parque Cultural Casa do Governador, no domingo (26). Com o concerto “M’Afrika”, o artista leva ao público uma viagem musical pelas sonoridades do continente africano, espetáculo que já passou por países da Europa, Ásia e América Latina.
Reconhecido como o compositor mais gravado da história de Cabo Verde, Mário Lúcio reúne no repertório influências que atravessam diferentes culturas africanas, como as tradições Peul, Mandinga, Bantu e Zulu, além de conexões com a música brasileira. A apresentação ganha ainda mais relevância pelo histórico do artista, que já colaborou com nomes como Milton Nascimento, Gilberto Gil e Cesária Évora, e também atuou como ministro da Cultura de Cabo Verde.
Antes da atração internacional, o sábado (25) terá o lançamento nacional do novo disco de Juliano Gauche. Intitulado “A Balada do Bicho de Luz”, o álbum aposta em musicalidades que transitam entre o rock, a MPB e referências dos anos 1970, com letras que exploram dualidades humanas. A programação musical do dia começa com o DJ set de Tatá Aeroplano, nome conhecido da cena paulistana.
Além dos shows, o evento também terá oficinas ambientais, aula de yoga, visitas mediadas ao acervo artístico, feira de empreendedores e praça de alimentação. Entre os destaques artísticos do local estão obras como “Magic Square #3”, de Hélio Oiticica, e a mostra “Gabinete de Curiosidades #1”, do artista carioca Raul Mourão, em cartaz na galeria do parque.
Com entrada gratuita, os ingressos podem ser retirados no dia ou antecipadamente pela plataforma INTI.
8h às 15h — Feira Curva
8h às 15h — Praça de Alimentação
8h30 – Aula de Ashtanga Yoga, com Taysa Machado
10h – Visita mediada pelo Bosque de Esculturas e à exposição de Raul Mourão, na Galeria Gabinete
10h30 – Oficina "Comedouros para Pássaros", com Julia Garcia. Classificação: acima de 8 anos. Vagas: 20. O preenchimento das vagas é organizado uma hora antes de cada atividade, com retirada de senha ou assinatura de lista na sala educativa. Menores de 16 anos devem estar acompanhados por um responsável. A retirada de ingressos para o Parque Aberto não garante o acesso à atividade.
13h — Show Mário Lúcio (Cabo Verde), com o concerto "M'Afrika"
Serviço
Parque Aberto – fim de semana cultural gratuito
Local: Parque Cultural Casa do Governador ( R. Santa Luzia, s/n - Praia da Costa, Vila Velha )
Data: 25 e 26 de abril (sábado e domingo)
Horário: Sábado: 8h às 17h (última entrada às 16h) / Domingo: 8h às 15h (última entrada às 14h)
Entrada: gratuita (retirada no local ou antecipada pela plataforma INTI)