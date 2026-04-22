Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES

Após receber mais de 14 mil visitantes durante a COP 30, em Belém, a exposição “Você Já Escutou a Terra?” chegou ao Espírito Santo, marcando o início de sua itinerância nacional. E quando o assunto é cultura no ES, o HZ marca presença: fomos à inauguração da mostra para contar tudo em detalhes.





O estado foi escolhido como o primeiro destino após a conferência climática, com uma proposta que conecta o pensamento de Ailton Krenak à curadoria de Karen Worcman, fundadora do Museu da Pessoa e responsável pela mostra, e à valorização da identidade local. O roteiro prioriza cidades do interior capixaba, fora do eixo tradicional da Grande Vitória.