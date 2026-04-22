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Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES

Após sucesso na COP 30, exposição “Você Já Escutou a Terra” levará debate ambiental para cidades do ES; veja como foi a inauguração
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 22 de Abril de 2026 às 18:25

Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz

Após receber mais de 14 mil visitantes durante a COP 30, em Belém, a exposição “Você Já Escutou a Terra?” chegou ao Espírito Santo, marcando o início de sua itinerância nacional. E quando o assunto é cultura no ES, o HZ marca presença: fomos à inauguração da mostra para contar tudo em detalhes.

O estado foi escolhido como o primeiro destino após a conferência climática, com uma proposta que conecta o pensamento de Ailton Krenak à curadoria de Karen Worcman, fundadora do Museu da Pessoa e responsável pela mostra, e à valorização da identidade local. O roteiro prioriza cidades do interior capixaba, fora do eixo tradicional da Grande Vitória. 

Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz

A mostra, que tem entrada gratuita, já está em cartaz em Aracruz, no Sesc Praia Formosa, e seguirá para Baixo Guandu e Cachoeiro de Itapemirim. Segundo Rosana Miziara, diretora de Relações Institucionais do Museu da Pessoa, a escolha do território capixaba é estratégica.


É um marco para nós estarmos aqui no Espírito Santo, não só em Aracruz, quem tem uma grande concentração de povos originários, mas também nas outras cidades por onde essa exposição vai passar


O Manto e a memória coletiva 

Um dos grandes diferenciais tecnológicos e artísticos da exposição é o "Manto", uma peça monumental tecida entre 2024 e 2025. O Manto é o resultado de oficinas que reuniram mais de 200 pessoas e 15 organizações em diversas regiões do país. Ele foi confeccionado a partir de resíduos coletados em mutirões e tecidos produzidos por comunidades tradicionais, simbolizando uma "teia comum de vida".


Na estrutura da mostra, o Manto cobre uma sala imersiva, criando para o visitante a sensação física de estar sob a crosta terrestre. O cenógrafo e diretor de arte, Marcelo Larrea, explica a intenção técnica: “a intenção é criar essa experiência sensorial, onde cada pessoa possa se deixar envolver por uma cacofonia de vozes, histórias e pelos próprios sons da terra”. A experiência é complementada por uma paisagem sonora que mistura ruídos da natureza e do cotidiano.

Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz

Interatividade

A curadoria, assinada por Ailton Krenak e Karen Worcman, propõe o que chamam de escuta biocêntrica, ou seja, a ideia de que a Terra é um sujeito vivo e não apenas um estoque de recursos. Krenak provoca o público a refletir sobre o pertencimento ao território:

De onde nós viemos e para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo com essa experiência? A Terra tem resposta para todos nós, nos lugares de onde nós nos originamos


A inovação também aparece na interatividade: na “Cabine Manto”, os visitantes podem gravar suas próprias histórias em resposta à pergunta que dá título à exposição. Esses relatos somam-se ao acervo do Museu da Pessoa, transformando o cidadão comum em parte da narrativa histórica. Além disso, o percurso conta com os “Rios de Memória”, onde é possível ouvir relatos dos seis biomas brasileiros através de QR Codes.

A exposição permanece em Aracruz até o dia 24 de maio, com visitação de quarta a sábado. Para garantir o acesso, os interessados devem retirar os ingressos sem custo pelo site Lets Events.

Programe-se

Exposição “Você Já Escutou a Terra?” 

Visitação: até 24 de maio 

Horário: quarta, quinta e sábado, das 8h às 16h, e sexta-feira das 8h às 20h

Local: Sesc Praia Formosa - Centro de Turismo Social e Lazer de Praia Formosa Endereço: Rodovia ES-010, km 35 – Santa Cruz, Aracruz, CEP 29199-548 

Entrada: gratuita. Retirada de ingressos pelo site https://lets.events/organizer/sescgloria 

Agendamento de grupos e escolas: eagenda.com.br/sescculturaes

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