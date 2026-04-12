Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita

Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva Crédito: Divulgação / Museu da Pessoa

A exposição “Você Já Escutou a Terra?”, que ganhou destaque internacional ao integrar a programação da COP 30, chega ao Espírito Santo neste mês com uma proposta que vai além da contemplação: convida o público a participar, refletir e até contar a própria história. A mostra será aberta no dia 16 de abril, às 18h, no Sesc Praia Formosa, em Aracruz, com entrada gratuita.

Com curadoria do pensador indígena Ailton Krenak e da pesquisadora Karen Worcman, a exposição propõe uma experiência imersiva e sensorial sobre a relação entre seres humanos e o planeta. Em cartaz até 24 de maio, a visitação acontece de quarta a sábado, com horários ampliados às sextas-feiras.

Um dos grandes diferenciais da mostra está justamente na participação do público. Logo no início do percurso, os visitantes são convidados a entrar na “Cabine Manto” e gravar um depoimento pessoal a partir da pergunta que dá nome à exposição: “Você já escutou a Terra?”. A ideia é transformar histórias individuais em uma grande narrativa coletiva sobre memória, pertencimento e futuro.

Outro destaque é o ambiente imersivo “O Manto”, uma instalação construída com tecidos e resíduos de diferentes regiões do Brasil ao longo de dois anos. A obra envolve o visitante em uma experiência sensorial que reforça a conexão entre natureza, cultura e coletividade.

A exposição integra a programação “Vidas, Vozes e Saberes em um Mundo em Chamas”, do Museu da Pessoa, e chega ao Estado em um momento de crescente debate sobre sustentabilidade e emergência climática. A iniciativa também reforça o papel da cultura como ferramenta de reflexão e transformação social, ao democratizar o acesso a conteúdos que dialogam diretamente com a realidade contemporânea.

Para participar da abertura, é necessário retirar ingresso gratuito online. Ao longo da temporada, a visitação também será aberta ao público em geral, com possibilidade de agendamento para grupos e escolas. Mais do que uma exposição, a proposta é um convite: escutar, sentir e repensar o lugar de cada um no mundo.

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