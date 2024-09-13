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Brasileiros não sacaram R$ 8,5 bi do dinheiro esquecido; veja como pedir

O SVR, criado em março de 2023, reúne depósitos esquecidos em bancos, administradoras de consórcios e outras instituições financeiras
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2024 às 17:12

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 17:12

SÃO PAULO - Brasileiros ainda têm R$ 8,56 bilhões para resgatar no SVR (Sistema de Valores a Receber) do BC (Banco Central). Segundo o órgão, é possível que pessoas que já consultaram o sistema no início da liberação dos valores voltem a ter outro dinheiro esquecido lá, que pode ser recuperado agora.
"Mensalmente, as instituições financeiras enviam ao BC as informações de valores a devolver e podem aparecer novos valores para as mesmas pessoas físicas ou jurídicas", informou a autarquia à reportagem.
Além disso, para evitar a sobrecarga no site, o Banco Central liberou consultas em dois grandes lotes no início do programa. Então, pode ser que quem visitou o sistema uma única vez não saiba de depósitos que ficaram esquecidos em outras instituições.
O SVR, criado em março de 2023, reúne depósitos esquecidos em bancos, administradoras de consórcios e outras instituições financeiras. Em seu lançamento, registrou uma explosão de acessos, mas muitas pessoas se decepcionaram ao descobrir que tinham apenas centavos ou menos de R$ 10.
Os beneficiários que têm dinheiro para receber em mais de uma faixa de valor são contabilizados mais de uma vez, segundo o Banco Central. É possível, por exemplo, que uma pessoa tenha R$ 100 para retirar em um banco e outros R$ 40 para receber em uma corretora.
Segundo os últimos dados disponíveis, há 931.874 depósitos acima de de R$ 1.001,01. Apesar do número elevado, eles representam menos de 2%. Mais de 5 milhões ficam na faixa entre R$ 100,01 e R$ 1.000. Cerca de 13 milhões têm valores entre R$ 10,01 e R$ 100 e há 32,9 milhões de depósitos na faixa de até R$ 10.
Nos últimos dias, o dinheiro esquecido voltou a chamar atenção com a aprovação do projeto de lei sobre a desoneração da folha de pagamento, pois o governo conseguiu autorização para usar o dinheiro do sistema para ajudar a cumprir a meta fiscal de déficit zero para este ano.
A maior parte dos valores a receber se concentram em bancos, administradoras de consórcio e cooperativas; mas também é possível que depósitos esquecidos estejam em instituições de pagamento, financeiras, corretoras e distribuidoras e outros.
Dinheiro, notas, Real, moedas
Dinheiro, notas, Real, moedas Crédito: Reprodução

COMO CONSULTAR OS VALORES ESQUECIDOS?

Vá ao site do BC pelo link https://valoresareceber.bcb.gov.br/. Clique em "Consulte valores a receber". Escolha o tipo de documento (se é CPF para pessoas físicas ou CNPJ para empresas). Informe data de nascimento ou abertura da empresa; transcreva os caracteres e clique em "Consultar". Caso haja valores a receber, clique em "Acessar o SVR". Faça login com a sua conta gov.br, é preciso ser nível prata ou ouro para acessar. Acesse "Meus Valores a Receber". Leia e aceite o Termo de Ciência. Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência.

COMO CONSULTAR VALORES DE PESSOAS FALECIDAS?

Para consultar os valores de uma pessoa falecida, é necessário que um herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal faça a consulta e preencha um termo de responsabilidade. Após esse processo, é preciso entrar em contato com as instituições que possuem os valores e verificar como prosseguir.
Depois disso, os passos para a consulta são os mesmos. Mas é necessário entrar com a conta gov.br do herdeiro ou sucessor e fornecer o número do CPF e a data de nascimento da pessoa que faleceu.

CNPJ INATIVO PODE CONSULTAR VALORES ESQUECIDOS?

O representante legal da empresa fechada pode entrar no sistema com a conta pessoal gov.br, que também deve apresentar nível de segurança prata ou ouro, e assinar um termo de responsabilidade para consultar os valores.
No SVR, será informado em qual instituição estão os valores da empresa com o CNPJ inativo, os dados de contato, a faixa e a origem do valor. Não é possível solicitar o dinheiro de forma direta pelo sistema do BC.
Após encontrar a instituição, o representante legal deve combinar a forma de apresentar a documentação necessária para comprovar sua identidade.

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