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Crime

Dono de oficina mecânica é detido devido a 'gato' de energia em Viana

Polícia Civil disse que um dos proprietários do estabelecimento foi autuado em flagrante por furto e liberado para responder em liberdade, após pagamento de fiança
André Borghi

André Borghi

Publicado em 

13 set 2024 às 12:36

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 12:36

A inspeção foi realizada com o apoio de técnicos da distribuidora e de um perito do Departamento de Criminalística (DEC) da Polícia Civil.
Inspeção ocorreu em ação conjunta da Polícia Civil e da EDP Crédito: Divulgação
Uma oficina mecânica localizada às margens da BR 262, em Viana, foi flagrada furtando energia elétrica – prática popularmente conhecida como "gato". O flagrante ocorreu na quinta-feira (12), em ação conjunta da Polícia Civil e da EDP (concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica). Foram constatadas irregularidades no medidor, o que impedia o registro correto do consumo, e, consequentemente, a cobrança adequada.
Foram flagradas irregularidades no medidor de energia elétrica Crédito: Divulgação
Os proprietários do estabelecimento estavam no local e acompanharam a fiscalização. Os dois foram levados pelos policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic) de Vitória, para prestarem esclarecimentos. A Polícia Civil disse que um deles foi autuado em flagrante por furto e liberado para responder em liberdade, após pagamento de fiança. Eles não tiveram seus nomes divulgados.

"Gato" de energia é crime

O "gato" – furto de energia elétrica – é considerado crime e é previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A prática pode provocar sobrecarga na rede, danos nos equipamentos e até gerar falta de fornecimento em outras residências e ruas.
*André Borghi é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da editora Wanessa Scardua.

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