Pix Agendado Recorrente: uma nova forma de pagar as suas contas

Dentre as diversas novidades previstas está o Pix Agendado Recorrente
, uma funcionalidade que permite que você programe pagamentos e transferências via Pix de forma automática, sem precisar se preocupar em lembrar das datas.
Essa modalidade de Pix pode ser utilizada para pagamento entre pessoas físicas e pode ser utilizado para pagamentos de aluguel, mesada dos filhos e outros serviços cujo pagamento é recorrente, como diarista, terapeuta e personal trainer.
Desde 28 de outubro de 2024, todas as instituições financeiras passaram a disponibilizar essa funcionalidade para seus clientes. Conheça os principais benefícios do Pix Agendado Recorrente:
O Pix é um meio de pagamento prático e eficiente, mas é preciso utilizá-lo com cuidado. As novas regras do Banco Central representam um avanço significativo na segurança das transações, mas a sua proteção também depende de você.