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Pix Agendado Recorrente: uma nova forma de pagar as suas contas

Saiba mais sobre essa funcionalidade do Pix, que passou a ser disponibilizada a partir de 28 de outubro pelas instituições financeiras

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 08:02

Públicado em 

05 nov 2024 às 08:02
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Pix se transformou em um dos principais meios de pagamentos no Brasil Crédito: Shutterstock
Pix está revolucionando a forma como fazemos pagamentos no Brasil e a agenda evolutiva desse meio de pagamento não para.
Dentre as diversas novidades previstas está o Pix Agendado Recorrente, uma funcionalidade que permite que você programe pagamentos e transferências via Pix de forma automática, sem precisar se preocupar em lembrar das datas.
Essa modalidade de Pix pode ser utilizada para pagamento entre pessoas físicas e pode ser utilizado para pagamentos de aluguel, mesada dos filhos e outros serviços cujo pagamento é recorrente, como diarista, terapeuta e personal trainer.
Desde 28 de outubro de 2024, todas as instituições financeiras passaram a disponibilizar essa funcionalidade para seus clientes. Conheça os principais benefícios do Pix Agendado Recorrente:
  1. Comodidade: simplifica pagamentos regulares. 
  2. Organização financeira: ajuda a controlar as finanças, evitando esquecimentos e pagamentos atrasados. 
  3. Eficiência: automatiza as transações, liberando tempo para outras atividades.

Novidades nas regras de segurança

Em 1º novembro entraram em vigor novas regras de segurança para o Pix, com objetivo de combater golpes e fraudes e proteger o seu dinheiro. Fique por dentro:
  • Novos limites de segurança: Limite de R$ 200 para transferências realizadas a partir de dispositivo não cadastrado no banco, por operação, restringindo a um total de R$ 1.000 o valor por dia.
  • Obrigatoriedade no cadastro de dispositivos: Para Pix acima de R$ 200, é necessário que o dispositivo seja previamente cadastrado em seu banco. A exigência se aplica apenas a aparelhos que nunca tenham sido usados para realizar uma transação Pix.
O Pix é um meio de pagamento prático e eficiente, mas é preciso utilizá-lo com cuidado. As novas regras do Banco Central representam um avanço significativo na segurança das transações, mas a sua proteção também depende de você.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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