Pix Agendado Recorrente: uma nova forma de pagar as suas contas

Pix se transformou em um dos principais meios de pagamentos no Brasil Crédito: Shutterstock

Dentre as diversas novidades previstas está o Pix Agendado Recorrente , uma funcionalidade que permite que você programe pagamentos e transferências via Pix de forma automática, sem precisar se preocupar em lembrar das datas.

Essa modalidade de Pix pode ser utilizada para pagamento entre pessoas físicas e pode ser utilizado para pagamentos de aluguel, mesada dos filhos e outros serviços cujo pagamento é recorrente, como diarista, terapeuta e personal trainer.

Desde 28 de outubro de 2024, todas as instituições financeiras passaram a disponibilizar essa funcionalidade para seus clientes. Conheça os principais benefícios do Pix Agendado Recorrente:

Comodidade: simplifica pagamentos regulares. Organização financeira: ajuda a controlar as finanças, evitando esquecimentos e pagamentos atrasados. Eficiência: automatiza as transações, liberando tempo para outras atividades.

Novidades nas regras de segurança

Novos limites de segurança: Limite de R$ 200 para transferências realizadas a partir de dispositivo não cadastrado no banco, por operação, restringindo a um total de R$ 1.000 o valor por dia.

Obrigatoriedade no cadastro de dispositivos: Para Pix acima de R$ 200, é necessário que o dispositivo seja previamente cadastrado em seu banco. A exigência se aplica apenas a aparelhos que nunca tenham sido usados para realizar uma transação Pix.