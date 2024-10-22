Nem Pix, nem cartão: saiba como funcionam os pagamentos invisíveis

Carteira do Google permite pagamento rápido sem contato por meio do celular Crédito: Google/Reprodução

Imagine entrar numa loja, pegar o que você quer e simplesmente sair. Sem filas, sem cartões, sem contato. Parece mágica? Essa é a promessa dos pagamentos invisíveis, uma tendência que está transformando a forma como compramos e que já é realidade em muitos lugares.

Basicamente, pagamentos invisíveis são transações que acontecem de forma automática, sem que você precise pegar o cartão, digitar senhas, enfrentar filas ou transferir via Pix . A tecnologia por trás dessa mágica envolve tokens, que são códigos que substituem seus dados bancários e garantem a segurança da transação.

Essa tecnologia já está presente em diversas situações do dia a dia, e você pode até já estar usando sem perceber. Veja alguns exemplos:

Pagamentos recorrentes: serviços como Netflix, Spotify e Amazon Prime utilizam pagamentos recorrentes. Todo mês a cobrança acontece automaticamente, sem que você precise se preocupar em inserir os dados do seu cartão ou gerar boletos.



Compras com 1 clique: Já comprou na Amazon ou em outras lojas online e salvou seus dados para futuras compras? Essa modalidade, também chamada de one-click-buy, reduz o tempo na hora de finalizar o pedido. Com o cartão cadastrado, você finaliza a compra com apenas um clique, sem precisar digitar informações novamente.

Tags veiculares para pedágios e estacionamentos: as tags veiculares que permitem que você passe por pedágios e cancelas de estacionamento sem precisar parar o carro para pagar. O valor é debitado automaticamente do seu saldo, tornando a experiência mais fluida e ágil.

Carteiras digitais: Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay são exemplos de carteiras digitais que permitem pagar por aproximação. Basta cadastrar seu cartão na carteira digital e aproximar o celular da maquininha com tecnologia NFC (Near Field Communication). Assim, você paga suas compras de forma rápida e segura, sem precisar do cartão físico.

Vantagens que você não vê, mas sente:

Agilidade: Tempo é dinheiro e os pagamentos invisíveis economizam muito disso.



Conveniência: Esqueça filas e preocupações. A compra se torna simples e rápida.

Segurança: A tokenização e outras tecnologias garantem a proteção dos seus dados.