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Comodidade

Nem Pix, nem cartão: saiba como funcionam os pagamentos invisíveis

Entenda o que é e como está presente no seu dia a dia, contribuindo para uma experiência mais ágil, conveniente e segura

Públicado em 

22 out 2024 às 15:12
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Carteira do Google permite pagamento rápido sem contato por meio do celular
Carteira do Google permite pagamento rápido sem contato por meio do celular Crédito: Google/Reprodução
Imagine entrar numa loja, pegar o que você quer e simplesmente sair. Sem filas, sem cartões, sem contato. Parece mágica? Essa é a promessa dos pagamentos invisíveis, uma tendência que está transformando a forma como compramos e que já é realidade em muitos lugares.
Basicamente, pagamentos invisíveis são transações que acontecem de forma automática, sem que você precise pegar o cartão, digitar senhas, enfrentar filas ou transferir via Pix. A tecnologia por trás dessa mágica envolve tokens, que são códigos que substituem seus dados bancários e garantem a segurança da transação.
Essa tecnologia já está presente em diversas situações do dia a dia, e você pode até já estar usando sem perceber. Veja alguns exemplos:
  • Pagamentos recorrentes: serviços como Netflix, Spotify e Amazon Prime utilizam pagamentos recorrentes. Todo mês a cobrança acontece automaticamente, sem que você precise se preocupar em inserir os dados do seu cartão ou gerar boletos.

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  • Compras com 1 clique: Já comprou na Amazon ou em outras lojas online e salvou seus dados para futuras compras? Essa modalidade, também chamada de one-click-buy, reduz o tempo na hora de finalizar o pedido. Com o cartão cadastrado, você finaliza a compra com apenas um clique, sem precisar digitar informações novamente.
  • Tags veiculares para pedágios e estacionamentos: as tags veiculares que permitem que você passe por pedágios e cancelas de estacionamento sem precisar parar o carro para pagar. O valor é debitado automaticamente do seu saldo, tornando a experiência mais fluida e ágil.
  • Carteiras digitais: Apple PaySamsung Pay e Google Pay são exemplos de carteiras digitais que permitem pagar por aproximação. Basta cadastrar seu cartão na carteira digital e aproximar o celular da maquininha com tecnologia NFC (Near Field Communication). Assim, você paga suas compras de forma rápida e segura, sem precisar do cartão físico.

Vantagens que você não vê, mas sente:

  • Agilidade: Tempo é dinheiro e os pagamentos invisíveis economizam muito disso.
  • Conveniência: Esqueça filas e preocupações. A compra se torna simples e rápida.
  • Segurança: A tokenização e outras tecnologias garantem a proteção dos seus dados.
Esses tipos de pagamento são uma tendência em constante evolução, com novas tecnologias e aplicações surgindo a todo momento e a perspectiva é de um futuro com experiências de compras e pagamentos cada vez mais fluidas, personalizadas e seguras.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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