Nem Pix, nem cartão: saiba como funcionam os pagamentos invisíveis

Imagine entrar numa loja, pegar o que você quer e simplesmente sair. Sem filas, sem cartões, sem contato. Parece mágica? Essa é a promessa dos pagamentos invisíveis, uma tendência que está transformando a forma como compramos e que já é realidade em muitos lugares.
Basicamente, pagamentos invisíveis são transações que acontecem de forma automática, sem que você precise pegar o cartão, digitar senhas, enfrentar filas ou transferir via Pix
. A tecnologia por trás dessa mágica envolve tokens, que são códigos que substituem seus dados bancários e garantem a segurança da transação.
Essa tecnologia já está presente em diversas situações do dia a dia, e você pode até já estar usando sem perceber. Veja alguns exemplos:
Esses tipos de pagamento são uma tendência em constante evolução, com novas tecnologias e aplicações surgindo a todo momento e a perspectiva é de um futuro com experiências de compras e pagamentos cada vez mais fluidas, personalizadas e seguras.