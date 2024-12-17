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Economia sustentável

Bike elétrica: conforto, praticidade e saúde também para o seu bolso

Entenda como as bicicletas elétricas podem contribuir para a sua saúde física e financeira

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 08:47

Públicado em 

17 dez 2024 às 08:47
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

Frota contará com 140 bikes elétricas
Frota conta com 140 bikes elétricas em Vila Velha Crédito: PMVV/ Adessandro Reis
As bicicletas elétricas, também chamadas de e-bikes, estão invadindo as ruas e quem conhece, experimenta o conforto e praticidade que elas oferecem.
Em geral, a principal diferença da e-bike para a bicicleta tradicional é que elas possuem um motor que auxilia a movimentação, tornando as pedaladas mais leves.
As e-bikes também se encaixam no conceito de cidades inteligentes, promovendo a mobilidade urbana sustentável e a redução da emissão de gases poluentes.
Mas, além de conforto, praticidade e sustentabilidade, você já parou para pensar na economia que elas podem trazer?

01

Adeus, gasolina!

Com a bike elétrica, o gasto com gasolina pode virar investimento em passeios e lazer. A e-bike é recarregada por energia elétrica e o custo é muito menor do que o gasto com combustível.

02

Economia com seguro

O seguro de uma bike elétrica costuma ser mais barato que o de um carro, e em alguns casos, nem é necessário.

03

Saúde em alta

Pedalar faz bem para o corpo e para a mente e, com a bike elétrica, você se exercita sem se esgotar, já que o motor auxilia na pedalada. Além disso, menos sedentarismo significa menos gastos com saúde no futuro.

04

Tempo é dinheiro

Com a bike elétrica, você ainda dribla o trânsito e chega mais rápido ao seu destino, sem perder tempo em congestionamentos.
Embora o investimento inicial seja maior que o de uma bicicleta convencional, a economia com combustível e manutenção é compensada em poucos meses.
Como as características das e-bikes podem variar de acordo com marca e modelo, é importante pesquisar. Além disso, é importante lembrar também da necessidade de equipamentos de segurança para pedalar.
Que tal pedalar rumo à economia? Coloque na ponta do lápis e veja como a bike elétrica pode transformar sua vida e seu bolso.

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Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

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