Bike elétrica: conforto, praticidade e saúde também para o seu bolso

01
Adeus, gasolina!
Com a bike elétrica, o gasto com gasolina pode virar investimento em passeios e lazer. A e-bike é recarregada por energia elétrica e o custo é muito menor do que o gasto com combustível.
02
Economia com seguro
O seguro de uma bike elétrica costuma ser mais barato que o de um carro, e em alguns casos, nem é necessário.
03
Saúde em alta
Pedalar faz bem para o corpo e para a mente e, com a bike elétrica, você se exercita sem se esgotar, já que o motor auxilia na pedalada. Além disso, menos sedentarismo significa menos gastos com saúde no futuro.
04
Tempo é dinheiro
Com a bike elétrica, você ainda dribla o trânsito e chega mais rápido ao seu destino, sem perder tempo em congestionamentos.