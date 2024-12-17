Bike elétrica: conforto, praticidade e saúde também para o seu bolso

Frota conta com 140 bikes elétricas em Vila Velha Crédito: PMVV/ Adessandro Reis

Em geral, a principal diferença da e-bike para a bicicleta tradicional é que elas possuem um motor que auxilia a movimentação, tornando as pedaladas mais leves.

As e-bikes também se encaixam no conceito de cidades inteligentes , promovendo a mobilidade urbana sustentável e a redução da emissão de gases poluentes.

Mas, além de conforto, praticidade e sustentabilidade, você já parou para pensar na economia que elas podem trazer?

01 Adeus, gasolina! Com a bike elétrica, o gasto com gasolina pode virar investimento em passeios e lazer. A e-bike é recarregada por energia elétrica e o custo é muito menor do que o gasto com combustível. 02 Economia com seguro O seguro de uma bike elétrica costuma ser mais barato que o de um carro, e em alguns casos, nem é necessário. 03 Saúde em alta Pedalar faz bem para o corpo e para a mente e, com a bike elétrica, você se exercita sem se esgotar, já que o motor auxilia na pedalada. Além disso, menos sedentarismo significa menos gastos com saúde no futuro. 04 Tempo é dinheiro Com a bike elétrica, você ainda dribla o trânsito e chega mais rápido ao seu destino, sem perder tempo em congestionamentos.

Embora o investimento inicial seja maior que o de uma bicicleta convencional, a economia com combustível e manutenção é compensada em poucos meses.

Como as características das e-bikes podem variar de acordo com marca e modelo, é importante pesquisar. Além disso, é importante lembrar também da necessidade de equipamentos de segurança para pedalar.