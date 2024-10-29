Dá para usar bicicleta elétrica na chuva? Especialistas explicam

Uso de bicicletas elétricas vem ganhando mais adeptos na Grande Vitória Crédito: A Gazeta

A cada dia, as bicicletas elétricas ganham mais adeptos no Espírito Santo. Com o aumento do uso, surgem também algumas dúvidas sobre o uso adequado desse meio de transporte. Um dos questionamentos mais comuns ocorre durante períodos de chuva, como o registrado nesta semana na Grande Vitória : as bikes elétricas podem estragar, se molharem?

Após alguns flagras de usuários pedalando com as elétricas nas ruas e ciclovias de Vitória em meio à chuva, a reportagem de A Gazeta foi atrás de especialistas para sanar essa dúvida.

bicicletas elétricas podem, sim, transitar na chuva, desde que alguns cuidados sejam adotados. Segundo Alessandra Araújo, diretora comercial da loja Bee Green, de Vitória , asdesde que alguns cuidados sejam adotados.

“Só no caso de uma chuva torrencial não é recomendado o uso da bike, porque, por ser mais forte, a chuva pode interferir no painel, no acelerador, na buzina e em outros equipamentos, já que a água pode entrar e dar mau contato. Porém, no caso de uma chuva leve e rápida, não há problema”, explica.

Após uso durante chuva fraca, é recomendado que a bateria seja desconectada da bike e as partes molhadas sejam enxugadas para que não ocorra acúmulo de água.

“Se usar na chuva, também é recomendado que o usuário deixe a bicicleta parada por um dia, para que seque outros componentes naturalmente e para diminuir as chances de impactos na parte elétrica”, frisa Alessandra.

“Também é importante que as pessoas não deixem a bike parada na chuva. Dessa forma, a água se acumula e pode gerar problemas”, complementa Renner José, proprietário da Bee Green.

Sites especializados em veículos elétricos também destacam que as bicicletas são fabricadas para uso na chuva e até na lama, desde que sejam feitas manutenções e limpezas adequadas.

Cuidados com a bike elétrica na chuva