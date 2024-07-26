Explosão em elevador: cuidados ao transportar bateria de bike elétrica

De acordo com Josimar Ribeiro, especialista em físico-química e eletroquímica, o primeiro passo para garantir a segurança é se certificar sobre a qualidade do material.

“É ideal que o usuário saiba a qualidade do produto que está adquirindo e que evite a compra de peças paralelas. Mesmo sendo mais baratas, dando um ar de vantagem, quando surge um problema como esse [explosão], a bateria acaba saindo bem mais cara.”

Baterias devem conter instruções de uso para os usuários Crédito: João Barbosa

Em tese, as baterias de lítio são materiais seguros, mas cuidados com o armazenamento são cruciais para essa garantia. No caso do incidente da China, Josimar explica que não há relação entre o transporte no elevador e a integridade da bateria. O problema pode estar atrelado a danos na fonte de energia.

“Para guardar, o melhor é manter em espaços arejados e longe de umidade. O lítio, na forma metálica, reage prontamente com umidade, tendo uma reação exotérmica, gerando o risco de incêndio. Já em relação ao transporte, desde que não estejam avariadas, podem ser, sim, transportadas em qualquer local”, pontua.

Também é ideal que, durante o carregamento de energia, sejam utilizados equipamentos originais e específicos para a bateria, evitando produtos paralelos.

O que pode ocasionar as explosões?

Bateria de lítio avariada após curto-circuito Crédito: Leitor

As explosões em baterias de lítio podem estar relacionadas à má qualidade do produto, sua montagem irregular e também ao uso contínuo após impactos, como quedas ou até mesmo pequenas batidas no trânsito. A observação do usuário também colabora com a segurança: é importante estar atento à aparência externa da bateria, verificando se ela apresenta amassados ou estufamento, e ao cheiro de queimado durante o uso ou carregamento, o que pode sinalizar um curto-circuito.

O ideal, segundo o especialista, é fazer revisões na loja onde o produto foi comprado ou, em caso extremo, descartar a bateria danificada em local informado pelo fabricante.

Cuidados com as baterias de lítio em outros dispositivos

Além das bicicletas e scooters elétricas, as baterias de lítio também são utilizadas em equipamentos menores, como celulares, câmeras, tablets e notebooks. Confira dicas para um melhor desempenho e segurança das baterias:

Carga e recarga: esperar a bateria descarregar completamente pode danificar os componentes, forçando um desgaste acelerado; para a carga, o ideal é não deixar o produto por horas “pendurado” na tomada, o que também pode gerar desgaste.





esperar a bateria descarregar completamente pode danificar os componentes, forçando um desgaste acelerado; para a carga, o ideal é não deixar o produto por horas “pendurado” na tomada, o que também pode gerar desgaste. Temperatura: para carregamento e armazenamento, as baterias devem ficar em ambientes em torno de 20 °C, evitando exposição direta ao sol ou a temperaturas muito frias; ou seja, basta carregar e guardar a bateria em um local arejado e com sombra.





para carregamento e armazenamento, as baterias devem ficar em ambientes em torno de 20 °C, evitando exposição direta ao sol ou a temperaturas muito frias; ou seja, basta carregar e guardar a bateria em um local arejado e com sombra. Use carregadores originais: o uso de peças falsas pode danificar os componentes das baterias de lítio, interferindo na vida útil e na qualidade de funcionamento.

