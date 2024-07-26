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Prevenção

Explosão em elevador: cuidados ao transportar bateria de bike elétrica

Veja as recomendações que devem ser tomadas com esses materiais, muito utilizados em veículos elétricos, como bikes e scooters, e que vêm ganhando cada vez mais adeptos no Espírito Santo
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 jul 2024 às 16:04

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 16:04

As imagens de um homem entrando em um elevador carregando uma bateria de lítio, quando ocorre uma explosão da fonte de energia, impressionam. Em segundos, o espaço é tomado por fogo, ferindo gravemente o homem. O incidente teria sido registrado na China em 2021 e, recentemente, o vídeo rodou o mundo, acendendo um alerta. Afinal, quais  são os cuidados que devem ser tomados em relação ao transporte e ao armazenamento dessas baterias, muito utilizadas em veículos elétricos, como bikes e scooters, que vêm ganhando cada vez mais adeptos no Espírito Santo?
De acordo com Josimar Ribeiro, especialista em físico-química e eletroquímica, o primeiro passo para garantir a segurança é se certificar sobre a qualidade do material.
“É ideal que o usuário saiba a qualidade do produto que está adquirindo e que evite a compra de peças paralelas. Mesmo sendo mais baratas, dando um ar de vantagem, quando surge um problema como esse [explosão], a bateria acaba saindo bem mais cara.”
Baterias devem conter instruções de uso para os usuários
Baterias devem conter instruções de uso para os usuários Crédito: João Barbosa
Em tese, as baterias de lítio são materiais seguros, mas cuidados com o armazenamento são cruciais para essa garantia. No caso do incidente da China, Josimar explica que não há relação entre o transporte no elevador e a integridade da bateria. O problema pode estar atrelado a danos na fonte de energia.
“Para guardar, o melhor é manter em espaços arejados e longe de umidade. O lítio, na forma metálica, reage prontamente com umidade, tendo uma reação exotérmica, gerando o risco de incêndio. Já em relação ao transporte, desde que não estejam avariadas, podem ser, sim, transportadas em qualquer local”, pontua.
Também é ideal que, durante o carregamento de energia, sejam utilizados equipamentos originais e específicos para a bateria, evitando produtos paralelos.

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O que pode ocasionar as explosões?

Bateria de lítio avariada após curto-circuito
Bateria de lítio avariada após curto-circuito Crédito: Leitor
As explosões em baterias de lítio podem estar relacionadas à má qualidade do produto, sua montagem irregular e também ao uso contínuo após impactos, como quedas ou até mesmo pequenas batidas no trânsito. A observação do usuário também colabora com a segurança: é importante estar atento à aparência externa da bateria, verificando se ela apresenta amassados ou estufamento, e ao cheiro de queimado durante o uso ou carregamento, o que pode sinalizar um curto-circuito. 
O ideal, segundo o especialista, é fazer revisões na loja onde o produto foi comprado ou, em caso extremo, descartar a bateria danificada em local informado pelo fabricante.

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Cuidados com as baterias de lítio em outros dispositivos

Além das bicicletas e scooters elétricas, as baterias de lítio também são utilizadas em equipamentos menores, como celulares, câmeras, tablets e notebooks. Confira dicas para um melhor desempenho e segurança das baterias:
  • Carga e recarga: esperar a bateria descarregar completamente pode danificar os componentes, forçando um desgaste acelerado; para a carga, o ideal é não deixar o produto por horas “pendurado” na tomada, o que também pode gerar desgaste.

  • Temperatura: para carregamento e armazenamento, as baterias devem ficar em ambientes em torno de 20 °C, evitando exposição direta ao sol ou a temperaturas muito frias; ou seja, basta carregar e guardar a bateria em um local arejado e com sombra.

  • Use carregadores originais: o uso de peças falsas pode danificar os componentes das baterias de lítio, interferindo na vida útil e na qualidade de funcionamento.
Explosão em elevador: cuidados ao transportar bateria de bike elétrica

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