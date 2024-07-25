Bateria de lítio usada em bike elétrica explode em elevador e vídeo viraliza

Um homem foi vítima de um incidente ao entrar em um elevador segurando uma bateria de lítio usadas em veículos elétricos, como bikes e scooters. Imagens da câmera de segurança registraram o momento exato em que a fonte de energia explodiu, poucos segundos após as portas se fecharem. A combustão causou um incêndio que foi responsável por ferir gravemente o homem. O caso ocorreu em 2021, na China, mas voltou a viralizar nas redes sociais nesta semana.

As imagens do prédio também registraram o momento que outras duas pessoas chamaram o elevador, mas logo correram ao se assustaram com o estrondo causado pela explosão e chamando socorro em seguida. O elevador chegou no andar e o homem foi encontrado com o corpo carbonizado por essas pessoas e por funcionários do prédio.

Baterias de lítio são muito usadas como fonte de energia para dispositivos eletrônicos portáteis, como celulares, câmeras, carros, bicicletas e scooters elétricas. Esse tipo de bateria é altamente inflamável e por algum tipo de falha ou sobrecarga, podem oferecer esse tipo de risco.

Por esse motivo, essas fontes de energia são proibidas de serem transportadas isoladamente como carga em aeronaves de passageiros no país, por determinação da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI), pela dificuldade de controlar esse tipo de incêndio e explosão em um ambiente fechado.