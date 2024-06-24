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Incêndio em uma fábrica de baterias de lítio deixa pelo menos 16 mortos na Coreia do Sul

Funcionários estavam embalando as baterias quando os itens explodiram e causaram o incêndio; seis pessoas seguem desaparecidas e sete ficaram feridas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2024 às 09:19

Publicado em 24 de Junho de 2024 às 09:19

Incêndio em uma fábrica de baterias de lítio deixa pelo menos 16 mortos na Coreia do Sul
Incêndio em uma fábrica de baterias de lítio deixa pelo menos 16 mortos na Coreia do Sul Crédito: Pixabay
Um incêndio em uma fábrica de baterias de lítio perto da capital da Coreia do Sul nesta segunda-feira, 24, deixou pelo menos 16 pessoas mortas, sete feridas e seis desaparecidas, segundo as autoridades.
As equipes de resgate da fábrica na cidade de Hwaseong, ao sul de Seul, recuperaram os corpos após vasculhar o local, disse o oficial do corpo de bombeiros local, Kim Jin-young, em uma coletiva de imprensa televisionada.Kim disse anteriormente que a maioria dos desaparecidos eram estrangeiros, inclusive chineses.
Ele disse que os sinais dos telefones celulares das pessoas desaparecidas foram rastreados até o segundo andar da fábrica. Kim afirmou que uma testemunha disse às autoridades que o incêndio começou depois que as baterias explodiram quando os trabalhadores as estavam examinando e embalando, mas a causa exata seria investigada.
Kim disse, ainda, que as pessoas encontradas mortas provavelmente não conseguiram escapar pelas escadas. Afirmou também que as autoridades investigarão se os sistemas de extinção de incêndio funcionaram. Kim disse que um total de 102 pessoas estavam trabalhando na fábrica antes do incêndio.
O presidente Yoon Suk Yeol ordenou anteriormente que as autoridades mobilizassem todo o pessoal e equipamentos disponíveis para encontrar sobreviventes, de acordo com seu gabinete. Fonte: Associated Press.

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