Incêndio em uma fábrica de baterias de lítio deixa pelo menos 16 mortos na Coreia do Sul Crédito: Pixabay

Um incêndio em uma fábrica de baterias de lítio perto da capital da Coreia do Sul nesta segunda-feira, 24, deixou pelo menos 16 pessoas mortas, sete feridas e seis desaparecidas, segundo as autoridades.

As equipes de resgate da fábrica na cidade de Hwaseong, ao sul de Seul, recuperaram os corpos após vasculhar o local, disse o oficial do corpo de bombeiros local, Kim Jin-young, em uma coletiva de imprensa televisionada.Kim disse anteriormente que a maioria dos desaparecidos eram estrangeiros, inclusive chineses.

Ele disse que os sinais dos telefones celulares das pessoas desaparecidas foram rastreados até o segundo andar da fábrica. Kim afirmou que uma testemunha disse às autoridades que o incêndio começou depois que as baterias explodiram quando os trabalhadores as estavam examinando e embalando, mas a causa exata seria investigada.

Kim disse, ainda, que as pessoas encontradas mortas provavelmente não conseguiram escapar pelas escadas. Afirmou também que as autoridades investigarão se os sistemas de extinção de incêndio funcionaram. Kim disse que um total de 102 pessoas estavam trabalhando na fábrica antes do incêndio.