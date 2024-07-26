Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim Camburi

Rua de acidente com ônibus e quatro carros ganhará nova sinalização em Vitória

Segundo a Secretaria de Transportes e Trânsito da Capital, Rua José Celso Cláudio, em Jardim Camburi, melhorias ocorrerão ainda neste mês de julho
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 jul 2024 às 09:30

Publicado em 26 de Julho de 2024 às 09:30

Acidente em Jardim Camburi deixa trânsito intenso
Acidente em Jardim Camburi deixou trânsito intenso Crédito: Reprodução | Redes Sociais
A Rua José Celso Cláudio, em Jardim Camburi, vai ganhar um reforço na sinalização viária ainda neste mês de julho. Após um acidente envolvendo um ônibus e quatro carros, em que uma família que passava pela calçada acabou atingida por um dos veículos no fim de junho, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória (Setran) informou que placas serão colocadas no local alertando a proximidade da escola, no trecho onde ocorreu a colisão.
Segundo a Setran, a rua onde o acidente foi registrado é uma via coletora de Jardim Camburi e funciona como uma ligação entre Vitória e Serra. No início de julho, a pasta destacou que, no local, há sinalização horizontal e vertical para regulamentação de velocidade de até 40 km/h.

O acidente

Na noite do acidente, um ônibus seguia em direção à Praia de Camburi quando, aparentemente, perdeu o freio e acabou atingindo os automóveis que aguardavam o semáforo abrir. Com o impacto, uma Fiat Strada foi parar em um canteiro após ser jogado para fora da pista. A Strada ainda acabou batendo em uma família que passava pela calçada e seguia a caminho da escola para buscar uma criança. O pai teve machucados leves no braço e a criança não se feriu. Já a mãe precisou ser encaminhada ao hospital.
Segundo a Viação Grande Vitória, empresa responsável pelo coletivo, “o veículo foi aprovado na recente vistoria mecânica realizada pelo órgão gestor do sistema Transcol, e passou por vistoria interna, onde se constatou que o freio, assim como todos os demais componentes do ônibus, está em perfeito funcionamento. A empresa destaca que preza pela excelência na manutenção dos seus veículos, e que o acidente em questão não foi causado por nenhum tipo de falha mecânica".

Vítima comemorou a vida após acidente

“Foi um momento de pânico [...], mas estou feliz por estar viva.” Foi assim que Mônica Freire contou à reportagem de A Gazeta sobre seu processo de recuperação após ser atropelada por um carro enquanto andava na calçada com seu marido e o filho. Acompanhada do marido, Anderson, a mulher havia acabado de buscar o filho de seis anos na escola, quando viu o ônibus descendo a Rua José Celso Cláudio desgovernado. Segundo Mônica, o veículo estava em alta velocidade e parecia não ter freio.
Em questão de segundos, quatro carros foram atingidos e, com o impacto, uma caminhonete foi lançada contra Mônica e sua família. No acidente, ela fraturou a bacia em dois pontos e teve hematomas na perna e na parte inferior da cabeça.

Veja Também

'Feliz por estar viva', diz vítima de acidente com cinco veículos em Vitória

“Na hora, minha reação foi pular em uma parte onde eu achei que o carro não ia me pegar, mas ele me acertou no quadril. Eu ouvi choro de criança e fiquei desesperada achando que era João, meu filho. Lembro de sentir muita dor e de ver uma aglomeração de pessoas enquanto esperava o socorro”, disse Mônica.
“Fiquei em pânico, na hora pensei no meu filho, no meu marido e até se a minha situação iria piorar. Era muita dor e pânico, mesmo tentando manter o controle. Agora tenho que ficar em repouso absoluto por pelo menos oito semanas”, contou a mulher.
Rua de acidente com ônibus e quatro carros ganhará nova sinalização em Vitória

Veja Também

Irmão de criança morta pelo pai volta ao local do crime em Cariacica e busca brinquedos

Crea descarta risco de desabamento de píer interditado em Vitória

Vídeo mostra as mudanças nos acessos à Terceira Ponte em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente espírito santo Bairro Jardim Camburi trânsito Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada
Imagem de destaque
Hipertensão: veja como a alimentação pode elevar ou não a pressão arterial
Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados