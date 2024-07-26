Rua de acidente com ônibus e quatro carros ganhará nova sinalização em Vitória

Acidente em Jardim Camburi deixou trânsito intenso Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A Rua José Celso Cláudio, em Jardim Camburi , vai ganhar um reforço na sinalização viária ainda neste mês de julho. Após um acidente envolvendo um ônibus e quatro carros , em que uma família que passava pela calçada acabou atingida por um dos veículos no fim de junho, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória (Setran) informou que placas serão colocadas no local alertando a proximidade da escola, no trecho onde ocorreu a colisão.

Segundo a Setran, a rua onde o acidente foi registrado é uma via coletora de Jardim Camburi e funciona como uma ligação entre Vitória Serra . No início de julho, a pasta destacou que, no local, há sinalização horizontal e vertical para regulamentação de velocidade de até 40 km/h.

O acidente

Na noite do acidente, um ônibus seguia em direção à Praia de Camburi quando, aparentemente, perdeu o freio e acabou atingindo os automóveis que aguardavam o semáforo abrir. Com o impacto, uma Fiat Strada foi parar em um canteiro após ser jogado para fora da pista. A Strada ainda acabou batendo em uma família que passava pela calçada e seguia a caminho da escola para buscar uma criança. O pai teve machucados leves no braço e a criança não se feriu. Já a mãe precisou ser encaminhada ao hospital.

Segundo a Viação Grande Vitória, empresa responsável pelo coletivo, “o veículo foi aprovado na recente vistoria mecânica realizada pelo órgão gestor do sistema Transcol, e passou por vistoria interna, onde se constatou que o freio, assim como todos os demais componentes do ônibus, está em perfeito funcionamento. A empresa destaca que preza pela excelência na manutenção dos seus veículos, e que o acidente em questão não foi causado por nenhum tipo de falha mecânica".

Vítima comemorou a vida após acidente

“Foi um momento de pânico [...], mas estou feliz por estar viva.” Foi assim que Mônica Freire contou à reportagem de A Gazeta sobre seu processo de recuperação após ser atropelada por um carro enquanto andava na calçada com seu marido e o filho. Acompanhada do marido, Anderson, a mulher havia acabado de buscar o filho de seis anos na escola, quando viu o ônibus descendo a Rua José Celso Cláudio desgovernado. Segundo Mônica, o veículo estava em alta velocidade e parecia não ter freio.

“Na hora, minha reação foi pular em uma parte onde eu achei que o carro não ia me pegar, mas ele me acertou no quadril. Eu ouvi choro de criança e fiquei desesperada achando que era João, meu filho. Lembro de sentir muita dor e de ver uma aglomeração de pessoas enquanto esperava o socorro”, disse Mônica.

“Fiquei em pânico, na hora pensei no meu filho, no meu marido e até se a minha situação iria piorar. Era muita dor e pânico, mesmo tentando manter o controle. Agora tenho que ficar em repouso absoluto por pelo menos oito semanas”, contou a mulher.