Crea descarta risco de desabamento de píer interditado em Vitória

Estrutura do píer da Enseada do Suá passa por vistoria do Crea-ES Crédito: Crea-ES/Divulgação

Engenheiros ligados ao Conselho fizeram um levantamento detalhado das condições estruturais e, durante a vistoria, "constatou-se a presença de corrosão do aço, perda de seção de concreto nos pilares de sustentação e a falta de apoio da passarela em um dos pilares”, conforme explicou o gerente de fiscalização do Crea-ES, engenheiro Leonardo Leal.

Embora não tenha sido identificado nenhum risco iminente, capaz de colocar os usuários em perigo, a entidade ressalta a necessidade em realizar manutenções urgentes nas estruturas.

"As recomendações técnicas serão submetidas à prefeitura de Vitória por meio de um relatório que já está sendo produzido", informou Leal.

O píer, localizado próximo ao Shopping Vitória, está interditado desde a última sexta-feira (19). Na tarde dessa segunda (22), a Prefeitura de Vitória informou que a estrutura permanecerá isolada até que as obras de manutenção sejam finalizadas e reforçou que o local não apresenta risco de desabamento.

A Secretaria Central de Serviços afirmou que uma equipe esteve no local no último sábado (20), acompanhada por representantes da Defesa Civil, e foi identificada a necessidade de realizar manutenções tanto na parte superior quanto na inferior do píer, como tratamento nas ferragens e de parte do concreto. Diante disso, equipes estão sendo preparadas para iniciar as obras, que devem começar ainda esta semana.

Ainda segundo a administração municipal, o píer em questão é parte do projeto de requalificação do trecho e sofrerá mudanças que visam a padronização da urbanização das orlas do município, a exemplo do que já foi feito em São Pedro e vem sendo feito em Andorinhas, Santa Martha, Pontal de Camburi, Praia do Canto e Santa Luiza.