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Na Enseada do Suá

Crea descarta risco de desabamento de píer interditado em Vitória

Mesmo descartando a possibilidade, o órgão recomendará que a prefeitura realize uma reforma nos problemas constatados durante a vistoria
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 jul 2024 às 17:58

Publicado em 23 de Julho de 2024 às 17:58

Estrutura do píer da Enseada do Suá passa por vistoria do Crea-ES
Estrutura do píer da Enseada do Suá passa por vistoria do Crea-ES Crédito: Crea-ES/Divulgação
Após divulgação de imagens que mostravam indícios de desgaste e corrosão em um dos pilares de sustentação de um píer da Enseada do Suá, em Vitória, uma equipe multidisciplinar do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) esteve no local nesta terça-feira (23), para realizar uma vistoria técnica e fiscal. Riscos iminentes foram descartados.
Engenheiros ligados ao Conselho fizeram um levantamento detalhado das condições estruturais e, durante a vistoria, "constatou-se a presença de corrosão do aço, perda de seção de concreto nos pilares de sustentação e a falta de apoio da passarela em um dos pilares”, conforme explicou o gerente de fiscalização do Crea-ES, engenheiro Leonardo Leal.
Embora não tenha sido identificado nenhum risco iminente, capaz de colocar os usuários em perigo, a entidade ressalta a necessidade em realizar manutenções urgentes nas estruturas.
"As recomendações técnicas serão submetidas à prefeitura de Vitória por meio de um relatório que já está sendo produzido", informou Leal.
O píer, localizado próximo ao Shopping Vitória, está interditado desde a última sexta-feira (19). Na tarde dessa segunda (22), a Prefeitura de Vitória informou que a estrutura permanecerá isolada até que as obras de manutenção sejam finalizadas e reforçou que o local não apresenta risco de desabamento.
A Secretaria Central de Serviços afirmou que uma equipe esteve no local no último sábado (20), acompanhada por representantes da Defesa Civil, e foi identificada a necessidade de realizar manutenções tanto na parte superior quanto na inferior do píer, como tratamento nas ferragens e de parte do concreto. Diante disso, equipes estão sendo preparadas para iniciar as obras, que devem começar ainda esta semana.
Ainda segundo a administração municipal, o píer em questão é parte do projeto de requalificação do trecho e sofrerá mudanças que visam a padronização da urbanização das orlas do município, a exemplo do que já foi feito em São Pedro e vem sendo feito em Andorinhas, Santa Martha, Pontal de Camburi, Praia do Canto e Santa Luiza.
Crea descarta risco de desabamento de píer interditado em Vitória

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