Píer da Enseada do Suá segue interditado e vai passar por reforma

A Secretaria Central de Serviços afirmou que uma equipe esteve no local no último sábado (20), acompanhada por representantes da Defesa Civil. Durante a vistoria, foi identificada a necessidade de realizar manutenções tanto na parte superior quanto na inferior do píer, como tratamento nas ferragens e de parte do concreto.

Diante disso, equipes estão sendo preparadas para iniciar as obras, que devem ser iniciadas ainda esta semana. Até que a Secretaria conclua os trabalhos, a passagem permanecerá interditada. A prefeitura esclareceu ainda que o píer em questão é parte do projeto de requalificação do trecho e sofrerá mudanças que visam a padronização da urbanização das orlas do município, a exemplo do que já foi feito em São Pedro e vem sendo feito em Andorinhas, Santa Martha, Pontal de Camburi, Praia do Canto e Santa Luiza.