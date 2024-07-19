A Prefeitura de Vitória interditou, nesta sexta-feira (19), um dos píeres localizados na Enseada do Suá, em Vitória. A cena foi flagrada pelo repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, que esteve no local.

As fitas de isolamento impedindo que cidadãos avancem foram colocadas devido aos sinais de corrosão e desgaste em alguns dos pilares de sustentação da estrutura. Um deles chega a balançar, sem apoio, conforme registrado pela reportagem.

Your browser does not support the audio element. Prefeitura de Vitória interdita píer na Enseada do Suá - 20-07-24

Sem fornecer detalhes, a Central de Serviços da Capital informou, em nota, que uma manutenção está programada para o sábado (20) de manhã.

Alguns pilares de sustentação do píer apresentam sinais de desgaste e corrosão Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta

Antes disso, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou que uma vistoria fiscal e técnica está prevista para a manhã de terça-feira (23).