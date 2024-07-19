A Prefeitura de Vitória interditou, nesta sexta-feira (19), um dos píeres localizados na Enseada do Suá, em Vitória. A cena foi flagrada pelo repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, que esteve no local.
As fitas de isolamento impedindo que cidadãos avancem foram colocadas devido aos sinais de corrosão e desgaste em alguns dos pilares de sustentação da estrutura. Um deles chega a balançar, sem apoio, conforme registrado pela reportagem.
Prefeitura de Vitória interdita píer na Enseada do Suá - 20-07-24
Sem fornecer detalhes, a Central de Serviços da Capital informou, em nota, que uma manutenção está programada para o sábado (20) de manhã.
Antes disso, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) informou que uma vistoria fiscal e técnica está prevista para a manhã de terça-feira (23).
“Uma equipe composta por engenheiros e fiscais do Conselho estará no local para avaliar as condições estruturais e identificar possíveis riscos. Os levantamentos realizados durante a ação serão compilados em um relatório detalhado, que será apresentado às unidades competentes ainda na próxima semana.”