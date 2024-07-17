Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Serra

Reforma do Terminal de Carapina começa ainda neste ano

Na segunda (15), a Semobi confirmou que o governo estadual abriu mão do plano anterior, de construir uma nova estrutura, em virtude dos altos custos. Em vez disso, o atual será reformado
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

17 jul 2024 às 16:31

Publicado em 17 de Julho de 2024 às 16:31

Terminal de ônibus de Carapina
O Terminal de Carapina, na Serra, será reformado ainda em 2024 Crédito: Vitor Jubini
As obras de ampliação do Terminal de Carapina, na Serra – alternativa à construção de uma nova estrutura, que não avançou – começam ainda em 2024. A informação foi divulgada pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (17).
Na segunda (15), a Semobi confirmou que o governo estadual abriu mão do plano anterior, de construir uma nova estrutura, em virtude dos altos custos, entretanto, até então, um prazo para início das intervenções no espaço já existente não havia sido divulgado.
“Nós já estamos com a empresa contratada. Essa é uma grande vantagem. Lá a gente não precisa esperar desapropriação, nós não vamos esperar projeto, não vamos precisar esperar tempo do processo de licitação, que leva muito tempo. Nós já temos um contrato de reforma e ampliação, que é a reforma inteira dele. Nós devemos começar ainda esse ano”, destacou o secretário.
Segundo Damasceno, no momento, a Ceturb está planejando o novo layout do terminal em conjunto com a Semobi. Uma vez finalizada esta etapa, as obras terão início.
Na primeira fase, o atual terminal do Transcol em Carapina passará por uma reforma completa. Depois, com a desapropriação de um terreno vizinho, de 6 mil metros quadrados, a ampliação terá início.
“Tem uma rua que cruza entre os dois (espaços), mas essa rua já está desafetada há muitos anos. A área em que vai ser a ampliação do terminal é uma área vazia, murada”, explicou o secretário, frisando que as intervenções terão como objetivo principal melhorar o fluxo de veículos e pessoas, e não necessariamente aumentá-lo.

Desistência de um novo terminal

Seis anos após anunciar o plano de construir um novo terminal do Sistema Transcol em Carapina, na Serra, o governo do Espírito Santo desistiu de levar adiante o projeto. Entre as justificativas, segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, estariam a demora do processo e os custos elevados da desapropriação do terreno que seria utilizado.
“Chegamos a ter a posse daquela área, foi retirada. O governo do Estado chegou a depositar R$ 21 milhões para aquisição daquela área, para desapropriação, e agora tivemos o retorno de perícia, e a desapropriação passou para R$ 56 milhões, totalmente fora do que a gente avaliou, do que a equipe da Secretaria, do que a própria Procuradoria Geral do Estado avaliou como um valor justo para aquela área. Então, de R$ 21 milhões para R$ 56 milhões e com o processo se arrastando há dez anos… A gente não pode mais ficar esperando", ponderou.
Terminal de ônibus de Carapina
O Terminal de Carapina é um dos mais defasados do Sistema Transcol e com grande número de usuários diários Crédito: Vitor Jubini
Além disso, intervenções de mobilidade urbana, como o binário da Norte e Sul, o novo trevo de Carapina, a Rodovia das Paneleiras e a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, que trouxeram melhorias para o trânsito da região, teriam contribuído para a mudança de planos.
“O próprio processo de bilhetagem, onde a gente tem a integração temporal e a integração física, diminui bastante a pressão por terminal. (...) Nós vamos adiantar em pelo menos quatro, cinco anos de melhorias para a população (com a mudança). Por isso, foi a decisão que tomamos, complementou o secretário.

Veja Também

Seca no ES: saiba quais ações serão adotadas para economizar água

Veja o passo a passo para blindar o CPF contra fraudes

Novo RG chega para substituir até 12 documentos; entenda a mudança

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ceturb-ES Mobilidade Urbana Sistema Transcol Semobi Terminal de Carapina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados