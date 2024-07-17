Reforma do Terminal de Carapina começa ainda neste ano

O Terminal de Carapina, na Serra, será reformado ainda em 2024 Crédito: Vitor Jubini

As obras de ampliação do Terminal de Carapina, na Serra – alternativa à construção de uma nova estrutura, que não avançou – começam ainda em 2024. A informação foi divulgada pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta quarta-feira (17).

Na segunda (15), a Semobi confirmou que o governo estadual abriu mão do plano anterior , de construir uma nova estrutura, em virtude dos altos custos, entretanto, até então, um prazo para início das intervenções no espaço já existente não havia sido divulgado.

“Nós já estamos com a empresa contratada. Essa é uma grande vantagem. Lá a gente não precisa esperar desapropriação, nós não vamos esperar projeto, não vamos precisar esperar tempo do processo de licitação, que leva muito tempo. Nós já temos um contrato de reforma e ampliação, que é a reforma inteira dele. Nós devemos começar ainda esse ano”, destacou o secretário.

Segundo Damasceno, no momento, a Ceturb está planejando o novo layout do terminal em conjunto com a Semobi. Uma vez finalizada esta etapa, as obras terão início.

Na primeira fase, o atual terminal do Transcol em Carapina passará por uma reforma completa. Depois, com a desapropriação de um terreno vizinho, de 6 mil metros quadrados, a ampliação terá início.

“Tem uma rua que cruza entre os dois (espaços), mas essa rua já está desafetada há muitos anos. A área em que vai ser a ampliação do terminal é uma área vazia, murada”, explicou o secretário, frisando que as intervenções terão como objetivo principal melhorar o fluxo de veículos e pessoas, e não necessariamente aumentá-lo.

Desistência de um novo terminal

Seis anos após anunciar o plano de construir um novo terminal do Sistema Transcol em Carapina, na Serra, o governo do Espírito Santo desistiu de levar adiante o projeto. Entre as justificativas, segundo o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, estariam a demora do processo e os custos elevados da desapropriação do terreno que seria utilizado.

“Chegamos a ter a posse daquela área, foi retirada. O governo do Estado chegou a depositar R$ 21 milhões para aquisição daquela área, para desapropriação, e agora tivemos o retorno de perícia, e a desapropriação passou para R$ 56 milhões, totalmente fora do que a gente avaliou, do que a equipe da Secretaria, do que a própria Procuradoria Geral do Estado avaliou como um valor justo para aquela área. Então, de R$ 21 milhões para R$ 56 milhões e com o processo se arrastando há dez anos… A gente não pode mais ficar esperando", ponderou.

O Terminal de Carapina é um dos mais defasados do Sistema Transcol e com grande número de usuários diários Crédito: Vitor Jubini

Além disso, intervenções de mobilidade urbana, como o binário da Norte e Sul, o novo trevo de Carapina, a Rodovia das Paneleiras e a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, que trouxeram melhorias para o trânsito da região, teriam contribuído para a mudança de planos.