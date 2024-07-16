Veja o passo a passo para blindar o CPF contra fraudes

Todo cuidado é pouco quando o assunto é se proteger para não cair em golpes. Isso porque, a cada dia, são criadas novas formas de crimes que comprometem o dinheiro e até mesmo o nome das pessoas, tendo o CPF (Cadastro de Pessoa Física) como alvo. Com o objetivo de aumentar a segurança, a Receita Federal lançou a ferramenta "Proteção do CPF - Permissão para Participar de CNPJ" , para evitar que o cidadão seja vítima de fraudes em que criminosos usam o documento de terceiros sem que a pessoa saiba.

O recurso faz o bloqueio preventivo do CPF, impedindo que seja usado para a criação de uma empresa. Para acessar a ferramenta, é bem simples:

Atualmente, é possível que microempreendedores criem suas empresas pela internet , mas criminosos estão se aproveitando dessa facilidade para cometer fraudes. Segundo especialistas, es empresas são usadas como "laranjas" — usadas para lavagem e desvio de dinheiro e também para obter benefícios fiscais concedidos à pessoa jurídica.

"Os golpistas pegam um CPF e fazem documentos falsos. Com isso, eles conseguem fazer declaração de Imposto de Renda, abrir empresas e praticar ilicitudes" Francisco Neuton de Oliveira - Analista tributário da Receita Federal

Caso a pessoa não reconheça um CNPJ vinculado ao seu documento, o analista explica que, para remover a empresa do seu nome, é preciso fazer um boletim de ocorrência para registrar o crime e, posteriormente, comparecer a uma unidade da Receita Federal, mediante agendamento, para iniciar o processo de desvinculação.

É possível realizar o bloqueio com uma conta Gov.br nível bronze, que é o tipo mais básico, mas, para reverter a ação, é preciso possuir uma conta nível prata ou ouro — que requer mais autenticações — para reforçar a segurança desse dado.

Veja dicas para proteger o CPF

A especialista em educação financeira do Serasa, Ana Clara Aguiar, alerta sobre práticas que podem ser evitadas para que o número do documento não seja vazado, caia em mãos erradas e seja usado em golpes.