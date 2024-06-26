Saiba se seu CPF é usado indevidamente em cadastro de celular pré-pago

Já imaginou alguém desconhecido utilizando o seu Cadastro de Pessoa Física para adquirir celular pré-pago? Por conta dos vazamentos de dados pessoais no mundo digital, criminosos têm aproveitado para utilizar as informações de outras pessoas para aplicar golpes, e um deles é utilizando chips de telefone pré-pagos validados com CPFs vazados.
Uma iniciativa tomada por empresas do setor de telecomunicações passou a ajudar que seus consumidores identifiquem se seus dados estão sendo utilizados de forma indevida por terceiros de forma rápida e gratuita no Brasil. No site Consulta Pré-Pago (cadastropre.com.br) é possível saber se há linhas pré-pagas ativadas apenas com o CPF do usuário das prestadoras Algar, Claro, Sercomtel, TIM e Vivo.
Caso seja encontrado alguma linha indevida utilizando seus dados, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) recomenda que o consumidor entre em contato com a operadora informada e solicite o cancelamento ou desvinculação da linha.