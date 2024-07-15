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Após seis anos

Governo do ES desiste de construir novo terminal do Transcol em Carapina

Em nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que a desapropriação do terreno não avançou; pasta prioriza alternativa
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

15 jul 2024 às 18:40

Publicado em 15 de Julho de 2024 às 18:40

Terminal de ônibus de Carapina
Terminal de ônibus de Carapina: governo capixaba quer ampliar espaço atual Crédito: Vitor Jubini
Seis anos após anunciar o plano de construir um novo terminal do Sistema Transcol em Carapina, na Serra, o governo do Espírito Santo desistiu de levar adiante o projeto e deve, agora, apostar na ampliação da estrutura atual.
A nova instalação ocuparia um terreno de 26 mil metros quadrados, com o triplo de capacidade da estação existente. Contudo, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou, em nota, que a desapropriação do espaço não avançou.
O novo terminal ficaria em frente à UPA de Carapina, próximo à entrada do Complexo de Tubarão, da Vale. Os principais entraves em relação ao terreno seriam o elevado gasto orçamentário previsto e o tempo judicial envolvido no processo.
A obra era uma promessa antiga, foi formalizada em 2018. Na época do anúncio, a previsão era de que a licitação saísse no mesmo ano, o que não aconteceu. Custaria R$ 59 milhões – cifra esta revista ao longo dos anos. Em 2023, o governo chegou a informar que aguardava a entrega do Contorno do Mestre Álvaro para dar início a instalação, tendo em vista as intervenções viárias em andamento naquele período.
A Semobi esclareceu, nesta segunda-feira (15), que prioriza, neste momento, “outros projetos de mobilidade na Grande Vitória". A reforma e ampliação do Terminal de Carapina está entre essas iniciativas.
A Secretaria informou ainda que já está trabalhando nesse novo projeto, entretanto, destacou que ainda não há previsão de prazo e orçamento para as obras.
A reportagem questionou ao governo se não haveria outro terreno que pudesse servir à mesma função e como se daria a ampliação do terminal atual, entretanto, a Semobi não forneceu mais explicações.

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