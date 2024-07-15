Governo do ES desiste de construir novo terminal do Transcol em Carapina

Terminal de ônibus de Carapina: governo capixaba quer ampliar espaço atual Crédito: Vitor Jubini

Seis anos após anunciar o plano de construir um novo terminal do Sistema Transcol em Carapina, na Serra, o governo do Espírito Santo desistiu de levar adiante o projeto e deve, agora, apostar na ampliação da estrutura atual.

A nova instalação ocuparia um terreno de 26 mil metros quadrados, com o triplo de capacidade da estação existente. Contudo, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou, em nota, que a desapropriação do espaço não avançou.

O novo terminal ficaria em frente à UPA de Carapina, próximo à entrada do Complexo de Tubarão, da Vale. Os principais entraves em relação ao terreno seriam o elevado gasto orçamentário previsto e o tempo judicial envolvido no processo.

A obra era uma promessa antiga, foi formalizada em 2018. Na época do anúncio, a previsão era de que a licitação saísse no mesmo ano, o que não aconteceu. Custaria R$ 59 milhões – cifra esta revista ao longo dos anos. Em 2023, o governo chegou a informar que aguardava a entrega do Contorno do Mestre Álvaro para dar início a instalação, tendo em vista as intervenções viárias em andamento naquele período.

A Semobi esclareceu, nesta segunda-feira (15), que prioriza, neste momento, “outros projetos de mobilidade na Grande Vitória". A reforma e ampliação do Terminal de Carapina está entre essas iniciativas.

A Secretaria informou ainda que já está trabalhando nesse novo projeto, entretanto, destacou que ainda não há previsão de prazo e orçamento para as obras.