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Acesso à Terceira Ponte em Vitória sofre nova mudança; veja como fica

Mudança de sentido em rua próxima à Praça do Cauê provoca alterações no trânsito a partir de sábado (13)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 jul 2024 às 20:01

Publicado em 12 de Julho de 2024 às 20:01

Motoristas da Grande Vitória devem ficar atentos a novas mudanças no trânsito que ocorrem a partir deste sábado (13) na Capital. A Prefeitura de Vitória vai mudar o sentido de direção de mais uma rua na região de Santa Helena no acesso à Terceira Ponte pela Praça do Cauê, por conta das obras do Plano Mobilidade Leste.
Segundo a administração municipal, os motoristas que vêm pela Avenida Américo Buaiz e acessam a Rua Odete Braga Furtado, com destino à praça do Cauê, na esquina de uma loja de motos, não poderão mais entrar à esquerda na Rua Almirante Soído, que terá o sentido invertido.
A nova rota exigirá que os condutores continuem pela Rua Alaor de Queiroz, entrem na Rua José Teixeira e virem à esquerda na Avenida Desembargador Santos Neves, passando depois pela remodelada Avenida Dukla de Aguiar para acessar a Terceira Ponte.

Opção pela Desembargador Santos Neves

Uma alternativa mais direta para motoristas que vêm por Camburi, no sentido Centro, pela Avenida Saturnino de Brito e querem acessar a Terceira Ponte é seguir direto pela Avenida Desembargador Santos Neves e, depois, entrar na Dukla de Aguiar.
Depois da entrada da Rua Odete Braga, o próximo acesso direto à Terceira Ponte é somente na altura do Palácio do Café, em frente à Praça do Papa, na Enseada do Suá, pela Rua Clóvis Machado.
Segundo a Prefeitura de Vitória, equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória estarão distribuídas estrategicamente na região para orientar os condutores.

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Remoção de cabines do pedágio é finalizada na Terceira Ponte

Mudança no Bike GV

Diante da inversão do sentido da Almirante Soído, o ponto de parada do Bike GV, que ficava na via, será realocado para o CEEMTI Professor Fernando Duarte Rabelo, localizado na praça do Cauê.
Durante dias úteis e feriados, o ponto final (sentido Vila Velha - Vitória) do Bike GV será no novo local e, aos domingos, permanece na Praça da Ciência.
Acesso à Terceira Ponte em Vitória sofre nova mudança; veja como fica

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