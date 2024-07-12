Acesso à Terceira Ponte em Vitória sofre nova mudança; veja como fica

Motoristas da Grande Vitória devem ficar atentos a novas mudanças no trânsito que ocorrem a partir deste sábado (13) na Capital. A Prefeitura de Vitória vai mudar o sentido de direção de mais uma rua na região de Santa Helena no acesso à Terceira Ponte pela Praça do Cauê, por conta das obras do Plano Mobilidade Leste.

Segundo a administração municipal, os motoristas que vêm pela Avenida Américo Buaiz e acessam a Rua Odete Braga Furtado, com destino à praça do Cauê, na esquina de uma loja de motos, não poderão mais entrar à esquerda na Rua Almirante Soído, que terá o sentido invertido.

A nova rota exigirá que os condutores continuem pela Rua Alaor de Queiroz, entrem na Rua José Teixeira e virem à esquerda na Avenida Desembargador Santos Neves, passando depois pela remodelada Avenida Dukla de Aguiar para acessar a Terceira Ponte.

Opção pela Desembargador Santos Neves

Uma alternativa mais direta para motoristas que vêm por Camburi, no sentido Centro, pela Avenida Saturnino de Brito e querem acessar a Terceira Ponte é seguir direto pela Avenida Desembargador Santos Neves e, depois, entrar na Dukla de Aguiar.

Depois da entrada da Rua Odete Braga, o próximo acesso direto à Terceira Ponte é somente na altura do Palácio do Café, em frente à Praça do Papa, na Enseada do Suá, pela Rua Clóvis Machado.

Segundo a Prefeitura de Vitória, equipes da Guarda Civil Municipal de Vitória estarão distribuídas estrategicamente na região para orientar os condutores.

Mudança no Bike GV

Diante da inversão do sentido da Almirante Soído, o ponto de parada do Bike GV, que ficava na via, será realocado para o CEEMTI Professor Fernando Duarte Rabelo, localizado na praça do Cauê.

Durante dias úteis e feriados, o ponto final (sentido Vila Velha - Vitória) do Bike GV será no novo local e, aos domingos, permanece na Praça da Ciência.