Remoção de cabines do pedágio é finalizada na Terceira Ponte

De acordo com a Semobi, há ainda o trabalho de reorganização viária das antigas praças de pedágio. “A expectativa é que esta reconfiguração promova o ajuste do trânsito dos veículos na área de acesso da Terceira Ponte, no km 0, beneficiando também pedestres e ciclistas. O projeto, a ser executado a longo prazo, também trabalhará com o paisagismo e adequação da iluminação pública, proporcionando um ambiente mais seguro para todos”, informou a pasta estadual.