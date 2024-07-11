Remoção de cabines do pedágio é finalizada na Terceira Ponte

O serviço de remoção das cabines de pedágio, no acesso à Terceira Ponte por Vitória, está concluído. Na quarta-feira (10), a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) concluiu a demolição das estruturas de concreto após 23 dias de atividade no local.
Segundo a pasta, a retirada, iniciada em 17 de junho, estava prevista para durar 45 dias e, além de terminar antes do prazo, não registrou incidentes ou contratempos. Questionada sobre a praça de pedágio na Rodovia do Sol, no trecho que liga Vila Velha a Guarapari, a Semobi informou que o serviço de remoção no local pode ter início ainda no mês de julho.
De acordo com a Semobi, há ainda o trabalho de reorganização viária das antigas praças de pedágio. “A expectativa é que esta reconfiguração promova o ajuste do trânsito dos veículos na área de acesso da Terceira Ponte, no km 0, beneficiando também pedestres e ciclistas. O projeto, a ser executado a longo prazo, também trabalhará com o paisagismo e adequação da iluminação pública, proporcionando um ambiente mais seguro para todos”, informou a pasta estadual.