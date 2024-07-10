Vitória ganha nova Área de Proteção Ambiental; saiba onde fica

Uma nova área verde na cidade de Vitória ganhou o status de Área de Proteção Ambiental (APA), com a preservação garantida por lei. A unidade de conservação próxima aos bairros Grande Vitória, Estrelinha e Inhanguetá, à beira do Rio Santa Maria. São 12 hectares de manguezal e um perímetro de 2.858 metros.
Trata-se da Área de Proteção Ambiental Ninho das Garças. A criação da nova APA foi divulgada no Diário Oficial do município nesta quarta-feira (10). A gestão da área é de responsabilidade da administração municipal. A vegetação na região não pode, por qualquer razão, ser reduzida, parcelada ou destinada a outra finalidade.
Conforme o texto publicado pela Prefeitura de Vitória, a criação da APA obriga a administração municipal a adotar algumas medidas, como:
- Proteger a diversidade biológica, a flora e a fauna ali existentes; disciplinar o processo de ocupação, tendo como principal objetivo a manutenção do meio ambiente
- Possibilitar e fomentar a pesquisa científica e o desenvolvimento de atividades de sensibilização e educação ambiental; preservar e assegurar condições de abrigo, reprodução e de alimentação da biodiversidade marinha, migratória ou residente, no município de Vitória
- Conservar o solo e os recursos hídricos, com a implementação de estratégias de gerenciamento em nível de Manguezal
- Recuperar as áreas degradadas com vista à regeneração dos ecossistemas naturais
Após a criação da Área de Proteção Ambiental Ninho das Garças, a secretaria de Meio Ambiente do município tem até cinco anos para elaborar um Plano de Manejo. - documento que estabelece as normas para a região.