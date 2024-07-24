Irmão de criança morta pelo pai volta ao local do crime em Cariacica e busca brinquedos

Júnior Fernandes, irmão de Paloma, voltou a casa onde o crime aconteceu e levou brinquedos e um sapato que foram presentes dados a criança. Crédito: Júnior Fernandes

Mais de um mês após o assassinato de Paloma, criança de seis anos morta pelo próprio pai , um dos irmãos dela voltou ao local do crime. Ao chegar na casa onde tudo aconteceu, a intenção do motorista Júnior Fernandes era apenas buscar documentos pessoais, mas acabou encontrando os brinquedos e um sapato que foram presentes dados à irmã e decidiu levá-los.

Para Júnior, foi preciso força para andar pelo imóvel onde Paloma e a mãe, Sônia Fernandes, de 46 anos, passaram por momentos violentos. Principalmente, por ele presenciar a cena sangrenta. No dia do assassinato, o motorista chegou na casa junto aos policiais, pois foi quem os ajudou a encontrar a casa.

"Tive que segurar muito o choro e ser forte, mas o pior eu já tinha visto no dia do crime. A casa era alugada, jamais minha mãe volta para aquele bairro" Júnior Fernandes - Filho de Sônia e irmão de Paloma

Mesmo com a tristeza pela perda de Paloma, a família segue com a memória dos bons momentos que tiveram com ela e focam na melhora de Sônia. A mãe de Paloma, Júnior e Jenny teve alta do hospital no dia 11 de julho, 22 dias após ser internada em estado grave e com pouquíssima chance de sobreviver, segundo médicos.

Morando na casa da irmã, Sônia seguirá fazendo tratamento devido aos graves traumas, tanto físicos e psicológicos. Mas ao lado da família já recomeçou a vida e para ajudá-la Júnior abriu uma vaquinha. A intenção é conseguir doações para poder alugar uma nova casa e comprar novos móveis.

Quem quiser e puder contribuir pode realizar uma doação no Pix 16718420735 (CPF), que pertence a Josemar, filho de Sônia.

Paloma Fernandes, criança espancada até a morte em Cariacica Crédito: Acervo familiar

Emotiva

Chamada de “milagre” pelos parentes, Sônia reage bem aos cuidados que recebe e está feliz. Mas a emoção devido ao que aconteceu ainda é presente. “Estamos ficando com ela vinte e quatro horas por dia e estamos alegres de podermos viver com ela”, afirmou Júnior.

Sônia, mulher espancada que teve filha assassinada recebeu alta hospitalar 22 dias após ser internada Crédito: João Britto

Evolução

Ainda na primeira semana de internação, Sônia abriu os olhos e conseguiu mexer os braços. Um quadro muito diferente de quando a polícia a encontrou. Ela não conseguia falar nem se mexer.

Após mais alguns dias, Sônia conseguiu falar ‘te amo’ para um familiar, além de comer sozinha. No dia 26 de junho, já respirando sem ajuda dos aparelhos, recebeu a notícia tanto da morte da filha quanto do companheiro dela, o Oseas Marciel Soares.

“Depois de contarmos, ela chorou muito, o psicólogo nos orientou a deixar que ela vivesse aquela dor e aquele momento. Mas, estávamos ao lado dela o tempo todo apoiando”, contou Jenny, irmã de Paloma.

Investigação prossegue