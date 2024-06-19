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Crime brutal

Homem é suspeito de espancar filha de 6 anos até a morte e ferir esposa em Cariacica

Criança foi encontrada morta, com ferimento profundo na cabeça, no chão de casa, ao lado da mãe – que também foi gravemente ferida, e estava sem condições de falar ou de se locomover
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

19 jun 2024 às 08:20

Publicado em 19 de Junho de 2024 às 08:20

Paloma Fernandes, criança espancada até a morte em Cariacica; pai é suspeito
Paloma Fernandes, criança espancada até a morte em Cariacica; pai é suspeito Crédito: Acervo familiar
Um caso brutal foi registrado na noite de terça-feira (18), no bairro Novo Brasil, em Cariacica: uma criança de apenas 6 anos foi espancada até a morte, dentro de casa. A mãe dela, de 46 anos, também ficou gravemente ferida e foi levada para o hospital. O principal suspeito é o pai da menina e marido da mulher, que conseguiu escapar.
► Oseas Marciel Soares, de 48 anos, suspeito do crime, teve a prisão temporária decretada pela Justiça na quinta-feira (20). Após a expedição do mandado Oseas foi encontrado morto. Clique aqui para saber mais
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a polícia acredita que as agressões tenham acontecido durante a tarde, por volta das 17h, mas o corpo de Paloma Fernandes foi encontrado somente à noite. 
O relato do boletim de ocorrência descreve que a Polícia Militar foi acionada após denúncias. Quando os agentes entraram na casa, encontraram mãe e filha caídas atrás de uma mesa entre a sala e o quarto. Elas estavam cobertas de sangue. A menina não tinha mais sinais vitais. A mãe estava viva, mas sem condições de falar ou andar – não há detalhes de como ela foi ferida.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi chamado e fez os primeiros socorros na mãe. Ela estava com um afundamento craniano no centro superior da cabeça e um hematoma no tórax. A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.
A criança estava com um corte profundo na cabeça. O suspeito do crime, de 48 anos, fugiu do local e não foi localizado.

Sobre o crime

Testemunhas informaram à polícia que não ouviram nenhuma briga. Apenas uns gritos, pela manhã, vindos do suspeito. O dia foi passando e um silêncio pairou na casa. Isso chamou a atenção da vizinhança, que foi averiguar e viu sangue na residência. Foi nesse momento que eles pediram ajuda. 
Ainda segundo relato de testemunhas, o casal se relacionava havia sete anos. Ainda não se sabe a motivação para o crime. Na manhã desta quarta-feira (19), a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento".

Correção

19/06/2024 - 10:40
O texto anterior trazia a informação de que a criança assassinada tinha 4 anos, conforme a Polícia Civil. Familiares dela disseram que a menina, na verdade, tinha 6. A matéria foi corrigida. 

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Assassinato Cariacica homicídio Mortes
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